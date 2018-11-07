7 Нояб. 17:31 2018-11-07T17:52:21+03:00

Под новым именем специалисты продолжат строить одну из крупнейших компаний в системе обязательного медицинского страхования России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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-Игорь Сергеевич, мы знаем, что с ноября 2018г. страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» получила новое название - ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»). Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.

- Я рад представить вам новое имя нашей Компании – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

1 ноября 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории Ярославской области, переименована в Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование».

Под этим именем мы продолжим строить одну из крупнейших компаний в системе обязательного медицинского страхования России. Это важнейший этап в нашей 25-летней истории. Мы начали свой пусть от истоков отечественной системы ОМС и, объединив ресурсы восьми крупных федеральных и региональных компаний, создали компанию, которая накопила за четверть века уникальный опыт обеспечения граждан России страховой медицинской защитой в системе ОМС.

Главной нашей наградой и главным достижением на этом пути является доверие миллионов соотечественников, которое наши сотрудники завоевали своим компетентным подходом и честным трудом. Мы обеспечиваем страховой защитой более 22 млн. человек в 42 регионах страны. По ключевым показателям мы по праву занимаем лидирующее положение среди российских страховых медицинских организаций и готовы к дальнейшему развитию.

В новом названии нашла отражение наша ключевая цель, миссия нашей компании – повышение приоритета здоровья в обществе, обеспечение застрахованных лиц бесплатной медицинской помощи высокого качества на всей территории страны. В этом мы видим свои обязательства перед обществом, государством, гражданами России.

Игорь Желткевич

-В последнее время среди населения распространяется информация о том, что ООО «РГС-Медицина» прекратила свою деятельность и застрахованные граждане должны срочно заменить полис ОМС, выбрав другую страховую компанию, осуществляющую деятельность на территории. Так ли это?

- Это абсолютно ложная информация, как я уже говорил, компания продолжает свою работу в системе ОМС на территории Ярославской области, только под новым названием «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

Смена названия компании не означает, что компания прекращает свою деятельность.

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации изменение фирменного наименования юридического лица не относится к процедуре реорганизации и не влечет изменений его прав и обязанностей, а также изменений действующих правоотношений.

Например: если вы меняете фамилию – это не значит, что вы как физическое лицо перестали существовать, все ваши и обязательства, и права при смене фамилии остаются за вами. Такая же ситуация и со сменой названия юридического лица.

-Граждане, получившие ранее полис ОМС в ООО «РГС-Медицина», не должны его менять? Полис ОМС также продолжает действовать на всей территории РФ?

-Еще раз подчеркиваю, что изменения касаются только лишь названия компании и не влекут за собой необходимости замены полисов ОМС.

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории Российской Федерации, их замена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не является обязательной. Требование о необходимости замены полисов ОМС, выданных ООО «РГС-Медицина», будет являться нарушением прав застрахованных лиц. Это официальная позиция единственного страховщика системы ОМС – Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который лишь предоставил право по исполнению своих отдельных полномочий и страховым компаниям, и территориальному фонду ОМС. Именно федеральный фонд формирует заявки на полисы ОМС в адрес Гознака РФ, где полисы и бумажные, и электронные изготавливаются, и наделен полномочиями давать разъяснения, касающиеся реализации обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. Руководство Компании лично обращалось по этому вопросу в Федеральный фонд ОМС и получило ответ за подписью председателя Федерального фонда Стадченко Н.Н.

- Означает ли это, что гражданину при предъявлении в медицинской организации полиса ОМС от ООО «РГС-Медицина» ему не откажут в оказании медицинской помощи?

- Отказать в оказании помощи по действующему полису не имеют права. Отказ в оказании медицинской помощи - грубейшее нарушение прав застрахованного гражданина. Если это произойдет, то застрахованный гражданин незамедлительно должен обратиться в страховую медицинскую компанию по телефонам горячей линии 8-800-100-81-02 (круглосуточно) или по телефону контакт центра Ярославского филиала 8 800 100 76 03.

Мы, как и прежде, будем круглосуточно стоять на защите прав и законных интересов наших застрахованных лиц при получении медицинской помощи в системе ОМС. Но будем обеспечивать эту защиту под новым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

ООО «Капитал Медицинское Страхование»

- Что бы Вы хотели еще добавить?

- Более подробную информацию о деятельности Компании в сфере ОМС граждане могут узнать на сайте: www.kapmed.ru

От лица Компании я благодарю всех наших сотрудников, которые ежедневно предоставляют качественные медицинские страховые услуги «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» и конечно, спасибо всем нашим клиентам, которые доверяют нам самое ценное – свое здоровье, главный КАПИТАЛ в жизни каждого человека!

Адрес центрального офиса: г. Ярославль, ул. Советская, д.30.

Телефон контакт центра -8 800 100 76 03

Телефон горячей линии (круглосуточно)-8 800 100 81 01/02

Более подробную информацию по офисам и пунктам выдачи полисов вы можете также узнать на сайте: www.kapmed.ru

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