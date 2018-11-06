«Локомотивные технологии»: вперед в будущее

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-06T14:36:02+03:00

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В качестве места проведения форума Ярославль выбрали неслучайно. Слет в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ. А 50 лет назад на Ярославском электровозоремонтном заводе, ныне входящем в группу компаний «ЛокоТех», комсомольцы предприятия заложили в стену капсулу с посланием к молодежи будущего и пожеланием прочесть его спустя полвека. 29 октября, в День 100-летия ВЛКСМ, участники слета и его гости-ветераны вскрыли эту капсулу.

В извлечении капсулы приняли участие ветераны ЯЭРЗ, которые ее и закладывали.

- Их собралось очень много. Они и сейчас в душе остались комсомольцами, пришли с комсомольскими значками, - рассказал нам председатель первичной профсоюзной организации Роспрофжел «ЛокоТех-сервис» и председатель объединенной первичной профсоюзной организации АО «Желдорреммаш» Николай Данковцев. - В свою очередь новое поколение сотрудников подготовило послание к молодежи будущих периодов - его извлекут через сорок три с половиной года, когда Ярославскому электровозоремонтному заводу исполнится 150 лет. А что касается текста прочитанного нами обращения, то выяснилось: главные задачи коллектива остаются постоянными - обеспечивать высокопроизводительную и качественную работу. Меняется техника и технологии, за 50 лет на смену паровозам пришли электровозы. Усложняются технологии, а вот задачи остаются.

- Главные задачи, которые ставили комсомольцы завода 50 лет назад, выполняются - наш завод живет и развивается, - подтвердил Сергей Атепалин, один из ветеранов предприятия и председатель его профсоюзной организации.

В слете молодежи принимают участие 100 наиболее активных молодых работников филиалов «ЛокоТех» со всех уголков России, среди которых победители видеоконкурса «Лидер молодежного объединения - это я!» Также впервые в этом году на мероприятие приехали представители АО «Трансмашхолдинг» и Совета молодежи Дирекции тяги ОАО «РЖД». Второй год подряд участниками слета стали лучшие студенты университетов путей сообщения, которые проходили летнюю практику на предприятиях компании.

Любые задачи можно решить, работая вместе с коллегами

- В первую очередь мы хотим закреплять молодежь на наших предприятиях, а для этого необходимо знать, чем она живет, какие проблемы существуют у наших молодых рабочих и специалистов, - объясняет Николай Данковцев. - Кроме того, важно понимать, какие идеи молодежь готова предложить для реализации в Группе компаний «ЛокоТех». Наконец, нужно развивать потенциал молодых людей, в которых мы видим будущее компании. С этой целью мы и собрали в Ярославле очередной слет. Здесь его участники могут представить свои проекты, познакомиться и пообщаться друг с другом, а также с руководством.

В «ЛокоТех» отмечают: слет молодежи - это один из этапов комплексной программы по развитию стратегического молодежного кадрового резерва, для реализации которой используются современные методики обучения. В Ярославле проводятся мастер-классы, семинары и тренинги, направленные на развитие лидерских компетенций и навыков командной работы.

Приехавший на слет генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа подчеркнул:

- В августе «Трансмашхолдинг» и «ЛокоТех» сообщили об объединении, и сейчас мы выстраиваем общий технологический подход к проектированию и сервисному обслуживанию тягового подвижного состава. Это позволит улучшить как качество производства, так и качество обслуживания техники. Поэтому все проводимые нами мероприятия, в том числе для молодежи, нацелены на решение производственных задач. На молодежь мы делаем особую ставку как на будущее отрасли.

Отметим, что «Трансмашхолдинг» - крупнейший машиностроительный концерн России в своем сегменте, а «ЛокоТех» занимается сервисным обслуживанием и ремонтом электровозов. Идея слияния состоит в том, чтобы объединить заводы-изготовители, ремонтные предприятия и сервисные депо, повысив качество производства и обслуживания техники. В результате группа компаний становится крупнейшим игроком на рынке. При этом, по мнению Кирилла Липы, продолжение лучших традиций, заложенных на предприятиях в минувшие десятилетия, очень важно для воспитания, сплочения коллектива и уверенного движения вперед.

Участие в слете и других подобных мероприятиях для молодых людей - реальный шанс ускорить движение к успеху. В прошлом году «ЛокоТех» создал молодежный кадровый резерв - «Лидеры будущего». Сейчас в него включены 164 инициативных молодых специалиста, готовых предлагать и внедрять улучшения на предприятиях. Всего за год около 40 процентов из них получили повышение, и далее состав кадрового резерва будет обновляться.

Участие в слете и других подобных мероприятиях для молодых людей - реальный шанс ускорить движение к успеху

- Нам очень важно сохранять конкурентные преимущества, поэтому мы стремимся быть современными, применять новые технологии и развивать компетенции сотрудников, в том числе молодежи, - комментирует проведение форума генеральный директор «ЛокоТех» Александр Маврин. - Мы создаем условия, чтобы молодые специалисты в «ЛокоТех» успешно трудились и могли реализовать свой потенциал. Молодежный слет - отличная возможность для участников заявить о себе. Здесь мы можем увидеть их таланты и рассчитывать на них.

Кстати, примером того, насколько в «ЛокоТех» востребованы молодые, энергичные и ответственные профессионалы, может служить сам генеральный директор группы компаний Александр Маврин. Он закончил Ростовский государственный университет путей сообщения в 2002 году, работал на электровозоремонтных заводах в Ростове-на-Дону и Улан-Удэ, в 2016 году был назначен заместителем генерального директора по заводским ремонтам. С июля 2017 года Маврин стал заместителем генерального директора по операционной деятельности, а в октябре 2018-го - генеральным директором ООО «ЛокоТех».

Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию Наталья Плетенецкая подчеркнула, что в эпоху глобальной индустриализации и цифровизации особенно ценными качествами сотрудников становятся гибкость и адаптивность к переменам. А «ЛокоТех» как ответственный работодатель стремится постоянно совершенствовать условия труда и внедрять современные технологии на производстве. А также обучать и развивать персонал, особенно молодых специалистов.

Ну, а об отношении к слету молодежи самих его многочисленных участников нам рассказал Федор Филатов, работник Зиминского сервисного локомотивного депо (Иркутская область):

- Слет молодежи для меня интересен в первую очередь тем, что здесь есть возможность пообщаться с руководителями, познакомиться и наладить связь с коллегами-ровесниками

из других регионов, узнать, где и какие существуют особенности, а также понять перспективы для самореализации и карьерного роста в рамках нашей группы компаний.

Отметим, что «ЛокоТех» - крупнейший работодатель в области транспортного машиностроения. На его заводах и в сервисных локомотивных депо трудятся более 60 тысяч человек, в том числе почти 14 тысяч молодых специалистов возрасте до 30 лет. Более 70 процентов из них - это персонал рабочих специальностей.

На молодежь здесь делают особую ставку как на будущее отрасли

Фото: «ЛокоТех»