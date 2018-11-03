Ярославский омбудсмен: «Лопату», с которой кормили заключенных, уничтожили при мне»

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-03T18:15:19+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посетил лечебно-исправительное учреждение №9 и исправительную колонию №3 Углича, откуда поступали жалобы заключенных, озвученные правозащитным фондом «Общественный вердикт». В октябре фонд опубликовал на своей страничке в Facebook сообщение о том, что в ЛИУ №9 осужденных кормят с лопаты. Из-за этого один из зеков объявлял голодовку. Из ИК №3 с жалобами к правозащитникам обратились сразу четверо отбывающих наказание мужчин, обвинив сотрудников в применении физической силы и прочих нарушениях прав.

- Как вы себе представляете лопату? В лечебно-исправительном учреждении №9 это был деревянный поднос с ручкой, на который ставили тарелки с пищей и передавали в камеру. Причем, это практиковалось исключительно в штрафном изоляторе, где камеру от коридора отделяет небольшое пространство, отгороженное железной решеткой. Пищу на этой так называемой «лопате» передавали одновременно через окошечки в двери и решетке. В учреждении пояснили, что это делалось для исключения непосредственного контакта между подающим еду и отбывающим наказание в штрафном изоляторе - чтобы не было возможности незаметно передать запрещенные предметы. Тем не менее, мы поговорили с руководством учреждения и договорились, чтобы больше такой способ передачи пищи не практиковался. Так называемую «лопату» уничтожили прямо при мне, - рассказал корреспонденту «КП-Ярославль» Сергей Бабуркин.

Также омбудсмен добавил, что в беседе с ним сам осужденный рассказал, что был возмущен прежде всего тем, что ему назначили наказание в виде штрафного изолятора. Но впоследствии его убедили, что наказание было справедливым, вопросов и претензий у него не осталось. Более того, осужденный заявил, что не ожидал и не хотел, чтобы его заявления, сделанные на эмоциях, вызвали такой резонанс.

Также уполномоченный пообщался с заключенными, которые жаловались на нарушения прав в колорнии №3. По словам Бабуркина, Александра Кочергина досматривали из-за того, что заподозрили, что он собирается пронести запрещенный предмет. В санчасть он попал на другой день после происшествия - по другим основаниям. на данный момен он уже выписался из санчасти.

Омбудсмен пообщался с заключенными, выслушал их жалобы и версии происходившего. Фото: сайт уполномоченного по правам человека Ярославской области.

Рафаэль Мифтахов сообщил, что у него был конфликт с другим осужденным, к которому сотрудники колонии не имеют отношения. Оставшиеся двое заключенных подтвердили жалобы на применение по отношению к ним физической силы. Сейчас проверкой всех этих случаев занимаются правоохранители.

Сейчас проверку по жалобам заключенных проводят и правоохранители. Фото: сайт уполномоченного по правам человека Ярославской области.

Тем временем, УФСИН по Ярославской области передало материалы, связанные с этими жалобами, в следственные органы и отметили, что, если слова заключенных не подтвердятся, их самих могут привлечь к ответственности за клевету.

Напомним, особое внимание к содержанию заключенных в ярославских колониях вызвала история заключенного Евгения Макарова. В июле в СМИ попало видео, на котором сотрудники ФСИН всячески издеваются над заключенным. После этого большинство из сотрудников системы были арестованы. А чуть позже в сети появилось второе видео с избиениями в ярославской колонии. Сам Макаров, который отбывал наказание за избиение, уже вышел на свободу.