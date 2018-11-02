ПАО «ТНС энерго Ярославль» осуществляет доставку платежных документов за вывоз ТКО

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-02T16:52:24+03:00

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С 1 сентября 2018 года на территории Ярославской области приступил к работе региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Хартия». Между региональным оператором и гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона ПАО «ТНС энерго Ярославль» подписано соглашение, в рамках которого энергосбытовая компания осуществляет доставку платежных документов за обращение с ТКО конечному потребителю.

- Обращаем ваше внимание, что начисление коммунальной услуги по обращению с ТКО происходит в порядке, определенном постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, - отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артём Назаров. – Согласно указанному постановлению, при отсутствии граждан, постоянно или временно зарегистрированных в жилом помещении, объем коммунальной услуги рассчитывается исходя из количества его собственников.

На сегодняшний день продолжается уточнение адресного перечня домовладений, по которым услуга была оказана в сентябре и октябре 2018 года. Жителям сельских территорий и частного сектора, чьи адреса попали в сформированный список, только 1 ноября текущего года были направлены платежные документы. Кроме того, ввиду кропотливого процесса уточнения адресного перечня, могут возникать ситуации с некорректным начислением платы. В случае, если произошли начисления в тех населенных пунктах, где услуга не оказывается, либо по адресам, где жилье еще не построено, сведения, подтверждающие данные обстоятельства необходимо направить региональному оператору ООО «Хартия». Получателям мер социальной поддержки будет произведен перерасчет компенсации при формировании квитанций за ноябрь 2018 года.

По всем интересующим вопросам, касающимся начисления платы за услугу по обращению с ТКО, собственники ИЖС могут в письменной форме обратиться с заявлением в офисы компании ООО «Хартия» и ПАО «ТНС энерго Ярославль», с адресами которых можно ознакомиться на официальном сайте гарантирующего поставщика и на сайте регионального оператора.

Единый диспетчерский контакт-центр Ярославской области ООО «Хартия» (4852) 233-800, 207-202.

Общий график работы офисов:

Понедельник — четверг 8:30 — 17:30, перерыв 12:30 – 13:18

Пятница 8:30 — 16:30, перерыв 12:30 – 13:18

Суббота и воскресенье — выходной день

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