В детской больнице Ярославля умер новорожденный. СК начал проверку

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-02T15:40:45+03:00

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В одной из больниц Ярославля скончался недельный младенец. Случилось это 27 октября. По предварительной информации, ребенок умер из-за внутриутробной пневмонии.

Женщина рожала ребенка дома. Уже вместе с малышом она поступила в областной перинатальный центр.

- Она родила 20 октября, - рассказал «КП-Ярославль» главный врач центра, акушер-гинеколог Дмитрий Гурьев. – Поскольку ребенок появился на свет дома, мы поставили ему риск внутриутробной инфекции и начали делать анализы. Кроме того, у мамочки были проблемы с грудным кормлением – наши медсестры ей помогали.

Тем не менее, женщина решила написать отказ от госпитализации.

- Мы ее отговаривали, - продолжает врач. – Более того – в отказе было прописано, что у ребенка возможна внутриутробная инфекция. Нам нужно было еще немного времени, чтобы закончить обследование. Кроме того, планировали продержать ее подольше, чтобы нормализовать вскармливание. Мы даже прививки ребенку не сделали – от них мама тоже отказалась.

Домой она ушла 23 октября. И уже через четыре дня ребенок попал в больницу и скончался. У женщины это второй ребенок – первый родился пять лет назад.

Следственное управление СКР по Ярославской области начало проверку случившегося после сообщений в СМИ.