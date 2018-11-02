2018-11-02T13:03:42+03:00
Кострома

Евгений Нагоров сложит депутатские полномочия

Его исключили из «Единой России»
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Евгений Нагоров сложит депутатские полномочия. Фото: Костромская областная Дума.Евгений Нагоров сложит депутатские полномочия. Фото: Костромская областная Дума.
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Евгений Нагоров написал заявление о снятии с себя полномочий депутата Костромской областной Думы, сообщается на сайте политической партии, в которой до недавнего времени он состоял.

По данным источника, Евгений Нагоров в настоящее время исключен из регионального отделения партии «Единая Россия», а сегодня направил заявление о снятии депутатских полномочий. Документ от коллеги областные парламентарии намерены рассмотреть на ближайшем заседании Думы 22 ноября.

«Депутат Костромской областной Думы Евгений Геннадьевич Нагоров, член фракции «Единая Россия» написал заявление о сложении с себя полномочий депутата областной Думы. До этого, в мае на фракции «Единая Россия» мы рассматривали вопрос по Нагорову Евгению Геннадьевичу в связи с невыплатой заработной платы работникам на подведомственных предприятиях. Проблема так и не была окончательно решена», – комментирует председатель Костромской областной Думы, секретарь костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин. – «В результате, Евгений Геннадьевич Нагоров исключен из партии «Единая Россия», а вопрос о депутатстве будет рассмотрен на ближайшем заседании Костромской областной Думы 22 ноября этого года».

Скандал вокруг областного депутата возник после длительных задержек заработной платы перед работниками возглавляемой им строительной организации. Евгений Нагоров, являясь директором «Костромагорстрой», из-за финансовых трудностей перестал своевременно платить работникам предприятия, затем начались задержки в строительстве домов с участием дольщиков. Несколько раз Нагорову приходилось переносить сроки исполнения своих обещаний. В итоге, к решению вопросов подключилась администрация Костромской области и областная Дума. В настоящее время одни из домов долевого строительства достраивает инвестор.

По предварительной информации, областные парламентарии снимут с коллеги депутатские полномочия, большинством голосов.

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