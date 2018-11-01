«Общественный вердикт» сообщил о новых случаях пыток в колонии Ярославской области

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-01T16:54:08+03:00

Адвоката фонда пустили в колонию, где она опросила четырех человек. Фото: "Общественный вердикт".

Изменить размер текста: A A

Правозащитники «Общественного вердикта» сообщили, что к ним обратились заключенные угличской исправительной колонии №3 с заявлениями об избиениях и пытках. Адвоката фонда пустили в колонию, где она опросила четырех человек.

- Выяснилось, что после скандала с ИК-1 Ярославля и когда стало известно о других случаях применения пыток в колониях, в ИК №3 приехала проверка из прокуратуры. Заключенные начали массово писать жалобы. Администрация колонии разными способами вынуждала осужденных отказываться от претензий, - говорится в сообщении «Общественного вердикта» в Фейсбуке.

Но некоторые осужденные не стали отказываться от претензии. Фонд приводит истории четырех заключенных.

- Александр Кочергин был избит сотрудниками колонии 24 октября этого года, - сообщают правозащитники. - От осужденного требовали отдать телефон. Кочергина раздели догола, заставили приседать около 50-ти раз, а затем начали избивать. Заключенный стал кричать, что у него из-за ВИЧ и других тяжелых заболеваний очень низкий иммунитет, что его нельзя бить. Избиение продолжилось.

После этого Кочергина переодели в робу ШИЗО и посадили в «стакан» под лестницей. Комната не отапливалась, а на улице было около -8 градусов. Заключенный сильно замерз и начал проситься обратно в камеру. Его отвели туда только после того, как осужденные на двух этажах штрафного изолятора начали колотить в двери камер и кричать. По информации фонда, сейчас Кочергин находится в санчасти.

Другого заключенного - Нурали Нурова - первый раз избили в 2016 году, когда он поступил в колонию. Его продолжали избивать весь следующий год, а Нуров жаловался в прокуратуру.

- Однажды, при помещении в штрафной изолятор Нуров попросил предоставить ему переводчика, чтобы прочитать, что написано в акте и дать свои объяснения. Ему отказали, назначили новый срок в ШИЗО и снова избили, - сообщают в фонде.

Еще три-четыре раза Нурова избивали за то, что он отказывался делать рентген нижней части тела. Правозащитники отмечают, что рентген делали не врачи, а сотрудники колонии, которым медики отдали ключи от кабинета.

После жалоб в прокуратуру сотрудники колонии начали угрожать заключенному - они говорили, что «прокуратура приходит и уходит, а Нурову сидеть до 2024 года». Они обещали превратить его жизнь в ад, а «перед освобождением подкинуть наркотики - и он останется в колонии».

Михаила Фадеева избили сразу после доставки в угличскую ИК-3. После этого его отправили в карантин, где он должен был дожидаться перевода в отряд.

- Но Фадеева практически сразу вернули обратно и потребовали делать зарядку. Он отказался, его избили, пообещав, что так будет каждый день, - сообщают правозащитники.

Рафаэля Мифтахова, по словам «Общественного вердикта», оперативники колонии заставили писать заявление о возбуждении уголовного дела против другого осужденного, который жаловался на пытки. Мифтахов отказался. Он рассказал, что других осужденных тоже заставляли писать подобные заявления.

Юристы фонда должны в ближайшее время обратиться в следственные органы. Там должны эту информацию проверить и решить - возбуждать ли уголовные дела.