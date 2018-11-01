Участковый Михаил Долгодров: «На этой работе я нашел себя»

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-01T15:08:26+03:00

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Сегодня, 1 ноября, стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Он проводится уже восьмой год подряд.

Ярославскую область представляет участковый, капитан полиции Михаил Долгодров. Он отвечает за Покровское сельское поселение в Рыбинском районе. В органах внутренних дел работает с 2001 года.

- Я даже день помню - на службу заступил 5 сентября, - рассказал «КП» - Ярославль» Михаил. - Отучился в Рыбинском полиграфическом колледже, затем пошел в армию. В тогда еще милиции хотел работать всегда - для меня служба не пустое слово. В армии специально характеристику взял, принес в отдел кадров - меня сразу взяли.

Сначала Михаил Долгодров был сотрудником патрульно-постовой службы. С 2004 года стал участковым.

- До 2011 года нас на весь участок было трое, а сейчас я один, - продолжает он. - Теперь в моем ведомстве около двух тысяч домов. Это 3160 человек. Работы, в общем, хватает - все время что-то происходит, покоя мало. Особенно летом - дачники приезжают, заявлений больше. Количество людей увеличивается больше чем в два раза.

Несмотря на то, что участковый отвечает за такое количество человек, больших проблем с работой нет.

- У меня есть рабочий сотовый телефон - его номер есть у всех в поселении, - говорит Михаил. - Еще и служебная машина в распоряжении. Так что реагируем. Рабочий день у меня, конечно, ненормированный - не как на заводе - с девяти до шести. И после работы остаюсь, и ночью, бывает, поднимают. Но не жалуюсь - работаем не хуже других, все в равных условиях. Считаю, что умение общаться с людьми, помочь советом, даже не связанным с моей службой, самое важное для участкового.

Из-за работы Михаил Долгодров, конечно, меньше общается с семьей.

- У меня две дочки. Старшей 14 лет, а младшей - пять. Жена, конечно, с ними больше времени проводит, - переживает он.

В 2012 году Михаил помогал раскрыть тройное убийство в поселке Большое Высоко, но о своих заслугах рассказывать не любит.

- Для меня с моим стажем уже все по сто раз пройдено, - скромничает участковый. - Я знаю, как поступить в той или иной ситуации. Я знаю, где кого искать, с кем в первую очередь нужно поговорить, если что случилось.

Свою работу Михаил скучной не считает. Потому и уходить никуда не собирается.

- Я работаю здесь уже четырнадцать лет, - говорит он. - Я всех людей знаю, они знают меня. Мне всегда первому звонят, если что случилось. Некогда скучать. Обычно приходишь на работу: раз - и день закончился. Знаете, мне всего 38 лет, а я уже на пенсию уйти могу - стаж позволяет. Но силы есть - и я буду работать. Амбиций каких-то по службе у меня нет - сам выбрал такую работу и нашел здесь себя.

Проголосовать за участкового Михаила Долгодрова вы можете на сайте «Комсомольской правды».