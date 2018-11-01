2018-11-01T12:24:25+03:00
Общество

Ярэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в ноябре 2018 года

В случаях проведения плановых ремонтных работ, работ по расчистке трасс ЛЭП, ввода в работу новых линий электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» временно приостанавливают питание
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Фото КПФото КП
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Это делается во избежание аварийных ситуаций и для минимизации рисков.

Ярэнерго ежемесячно формирует график плановых отключений, с указанием объектов и сроков. При этом специалисты филиала стараются максимально возможный объем работ на объекте выполнять без перерыва электроснабжения потребителей, а работы, связанные с отключением, проводить в максимально сжатые сроки, в период, когда неудобства, связанные с перерывом электроснабжения, минимальны.

Заботясь о своих клиентах, филиал прилагает все усилия, чтобы сделать информацию о плановых отключениях максимально доступной и понятной. Любой житель, имеющий доступ в интернет, может ознакомиться с ней на электронных ресурсах - на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра» mrsk-1.ru Те, у кого такой возможности нет, – могут узнать об отключениях, позвонив на прямую линию энергетиков 8-800-5050-115, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.

Одновременно данная информация направляется и в Администрации муниципальных образований, которые обязаны ознакомить жителей со списком конкретных адресов и сроками отключения электроэнергии на подведомственной территории.

При плановых или аварийных отключениях энергетики советуют потребителям выключать все электроприборы из сети, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Все освещение, кроме одного источника внутри и одного снаружи необходимо отключать, так, чтобы и вы и работники электросетевой компании поняли, когда электро­снабжение будет восстановлено. С полными правилами действий при отключении электроэнергии вы можете ознакомиться по адресу: http://www.mrsk-1.ru/customers/services/transmission/faq/

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