Выпустим канализацию на поля - вот это будет экологическая катастрофа!

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-30T17:15:46+03:00

Денег нет ни на зарплаты, ни на людей. Фото: Александр Клещев

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Про очистные сооружения в Некрасовском районе Ярославской области «КП» уже писала. Поэтому немного истории.

Комплекс обслуживает два поселка - Красный Профинтерн и Яснищи. В общей сложности это около восьми тысяч человек. Построили их в середине XX века, с тех пор толком не ремонтировали. В итоге из всех фильтров с грехом пополам работает только щебневой. О биологической очистке говорить не приходится. Для примера: сточная вода пробила себе путь через стенку резервуара и течет ручейком прямо на пол.

Само здание тоже того гляди развалится - одной стены нет, она завешана старыми рекламными баннерами. Угол постройки отвалился - оттуда растет дерево. Заходить внутрь просто страшно.

Когда мы разговаривали с оператором о том, как обстоят дела на очистных, она вскользь упомянула про задержки зарплаты, начавшиеся в июне. Дело было в августе. Тогда значения этому не придали - судя по очистным, местный МУП не очень богат, а раньше платил исправно. Значит, пусть с задержкой, но рассчитается. Все оказалось совсем не так.

- По решению суда МУП ЖКХ «Заволжское», к которому мы относимся, признали банкротом, - рассказывает уже в октябре оператор Валентина Сажина. - В силу решение вступило 9 сентября.

До 30 октября люди так и не увидели свои деньги.

- У нас нет теперь ни директора, ни главбуха, никого, - продолжает Валентина. - Мы не ели толком уже почти четыре месяца, у всех паника. Люди не знают, у кого занять, уже вещи продают.

По закону при запуске процедуры банкротства суд назначает конкурсного управляющего. Отношения с ним наладить не удалось.

- К нам приезжал замуправляющего, мужчина такой, - продолжает Валентина. - И сразу начал: «Вы, я к вам приехал, тысячу истратил!» Мы его спросили: «А деньги когда?» На что он нам ответил: «Вы еще не заработали».

Конкурсный управляющий поговорил с «Комсомольской правдой».

- Мы производим все действия в соответствии с федеральным законодательством, - сказала Анна Беляева. - Сейчас мы выявляем имущество предприятия, чтобы рассчитаться с долгами.

Просто перестать ходить на работу тоже нельзя - люди ведь без воды останутся.

- Мы выходим на работу за бесплатно, - говорит Валентина Сажина. - А что делать ? Ведь два поселка качают. Сейчас еще горячую воду включили. А у нас ведь, понимаете, все слесари ушли. Сальники текут на насосах, а починить некому.

Работников обещали уволить 10 декабря. Они написали обращения к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, главе Некрасовского района Алексею Коротаеву и в региональную прокуратуру.

- В местной администрации нам сказали, что они не компетентны в этом вопросе, - продолжает Валентина. - К ним же спустили обращение, которое мы отправляли губернатору. Его передали в прокуратуру.

В итоге люди отчаялись.

- Мы выпустим канализацию в поля, если нам не заплатят деньги, - говорит женщина. - Вот это будет настоящая экологическая катастрофа. А что нам остается? Пусть сажают, пусть! Мы уже просто не знаем, что делать.

В итоге люди оказались в безвыходном положении. Платить им нечем. Сейчас разваленные очистные должны перейти в собственность области - то есть Южному водоканалу. С этим тоже есть сложности.

Этим очистным сооружениям нужен ремонт. А по хорошему - лучше бы построить новые. Но это очень дорого. Администрация Некрасовского района подготовила на свои деньги проектно-сметную документацию - вышло около 65 миллионов рублей. С этими документами местные чиновники рассчитывали попасть в региональную программу «Чистая Волга». Но не вышло. По словам первого заместителя главы Некрасовского района Ольги Манафовой, они писали в правительство насчет этого вопроса, но в программу их не включили, не назвав причин.

- Совместно с органами местного самоуправления был сформирован перечень первоочередных мероприятий, в который включили вопросы по крупнейшим загрязнителям Волги, а также мероприятия, имевшие на тот момент разработанную проектно-сметную документацию. Заявки от органов местного самоуправления Некрасовского муниципального района на включение в указанный проект мероприятий по строительству или реконструкции ОСК поселка Красный Профинтерн не поступало, - сообщают в пресс-службе правительства.

Вполне вероятно, что заявка была заполнена неправильно. В итоге, где искать деньги, непонятно. К тому же неизвестно, когда очистные перейдут в собственность области. В правительстве сообщают, что сейчас идет инвентаризация - чтобы знать, что принимать.

- К нам приезжали - из правительства, кажется, женщина, - вспоминает Валентина Сажина. - Так она в здание зайти не смогла - вышла, нос зажав. Говорит: «Вы туда пореже заходите». А как, если я насос три раза в день включаю.

А как только очистные перейдут в собственность Южного водоканала - устроят ли на работу тех, кто там работает сейчас? Неизвестно. Вопросов много, решить их, видимо, быстро не смогут. Так что людям и остается только приходить на бесплатную работу - чтобы другие себя обделенными не чувствовали.