Конкурс знатоков электробезопасности «Электрознания и призомания» показал результативный старт

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-30T17:15:46+03:00

Менее чем за месяц к участию в соревновании присоединились более 700 ребят и педагогов из десятков учебных заведений.

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Межрегиональный интернет-конкурс среди детей и подростков на знание правил электробезопасности проходит в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Менее чем за месяц к участию в соревновании присоединились более 700 ребят и педагогов из десятков учебных заведений.

Большая часть конкурсантов по традиции зарегистрирована в номинации «Эрудиция», где необходимо разгадать кроссворд и составить кодовую фразу из букв отгаданных слов, четверть из всех участников прислала творческие работы: стихи, ребусы, загадки, рисунки и т.д. По условиям конкурса, лучшие из них будут опубликованы в новом сборнике серии «Тетрадь электрознаний», выпускающемся энергокомпанией в соавторстве с юными участниками интернет-состязания. Издания распространяются во время мероприятий по электробезопасности в школах и детских садах, а также передаются в фонды региональных библиотек.

Конкурс стартовал 1 октября 2018 года и по просьбам родителей и педагогов участников предыдущих конкурсов продлится до 1 марта 2019 года, что позволит привлечь к участию в номинации «Эрудиция» и «Творчество» большее число детей и подростков, а также подготовить и реализовать авторские мероприятия по электробезопасности с учащимися в рамках номинации «Классный электропатруль». При этом каждый участник в возрасте от 5 до 18 лет по-прежнему может подать заявку сразу в 3 номинации, претендуя на 3 приза одновременно. Учителя, заинтересовавшие участием в конкурсе наибольшее число своих учеников, станут обладателями наград в номинации «Педагог». Подробная информация о конкурсе:

ПАО «МРСК Центра»: https://www.mrsk-1.ru/about/projects/elektroznaniya_i_prizomaniya/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/zdesbezopasno

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/electric_crossword/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.

Межрегиональный интернет-конкурс является частью программы профилактики электротравматизма сторонних лиц, которая ежегодно реализуется на территории присутствия энергокомпаний и кроме информационной работы (тематических уроков, социальной рекламы и т.д.) включает в себя мероприятия технического характера: вынос линий электропередачи с территорий учебных заведений, ежедневный осмотр энергообъектов на предмет целостности ограждений и запирающих устройств, проверку наличия предупреждающих знаков и плакатов на электросетевых объектах. Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья убеждены: комплексный подход к профилактике электротравматизма позволяет повысить результативность работы в данном направлении в разы.

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