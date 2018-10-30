2018-10-30T17:15:46+03:00
Общество

ММЦ «Медикал Он Груп – Ярославль»: Решение деликатных проблем в стенах одной клиники

«Комсомолка» запустила конкурс «Клиника года» - мы выбираем лучшую клинику Ярославской области
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Фото предоставлено ММЦ «Медикал Он Груп – Ярославль».Фото предоставлено ММЦ «Медикал Он Груп – Ярославль».
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Клиника «Медикал Он Груп - Ярославль» является частью международной медицинской корпорации, насчитывающей более 50 клиник и более 10 млн. пациентов по всему миру. Начиная с марта 2009 года медицинский центр ежедневно предлагает услуги специалистов высокой квалификации, современное диагностическое и терапевтическое оборудование и европейский сервис жителям нашего города.

В первые годы в ММЦ работали узкоспециальные отделения – урологии, проктологии, гинекологии и дерматологии. Имея за плечами 30-летний опыт корпорации, мы предлагаем современные нехирургические метолы лечения деликатных проблем, таких как геморрой, эректильная дисфункция, простатит, женские урогенитальные заболевания и др. Многие методы лечения – радиоволновое и лазерное удаление различных новообразований, ударно-волновая терапия в урологии и неврологии, дезартеризация геморроидальных узлов и др., - являются революционным прорывом в лечении ряда серьезных заболеваний. В отделении дерматологии пациентам предлагаются уникальные препараты, разработанные специально для Medical On Group, эффективные схемы терапии псориаза, инновационные методы восстановления волос и т.д.

На данный момент клиника является многопрофильным медицинским учреждением – открыты отделения гастроэнтерологии, неврологии, эндокринологии. В стенах центра можно сдать большинство необходимых анализов и пройти курс физиопроцедур, среди которых ударноволновая терапия, инъекционная карбокситерапия (обогащение тканей кислородом), магнитно-лазерная терапия, озонотерапия и др. Все методы, применяемые в клинике, соответствуют международным стандартам и используются в зарубежных центрах сети.

Многие наши врачи имеют первую и высшую квалификационные категории, звание отличника здравоохранения и кандидата медицинских наук. Все наши специалисты постоянно совершенствуют свои знания, посещают международные конференции, осваивают инновационные методы работы, о чем свидетельствуют многочисленные сертификаты и благодарственные отзывы пациентов.

Для нас комфорт и быстрое излечение - главное в работе. При лечении мы используем индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая при разработке комплексной лечебной программы возраст, наличие хронических болезней и другие факторы. Все это способствует достаточно быстрому достижению стойкого терапевтического эффекта и профилактике рецидивов. Мы ждем вас в клинике «Медикал Он Груп - Ярославль».

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сайт: //medongroup-yaroslavl.ru

Телефон: (4852) 32-00-92

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