«Макси» ищет партнеров

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-30T17:15:46+03:00

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Розничная сеть «Макси» — это 31 гипермаркет и супермаркет в Вологде, Череповце, Архангельске, Северодвинске и Кирове. В следующем году первый «Макси» появится в Рыбинске, поэтому сейчас компания приглашает местные организации к участию в строительных тендерах.

Свой первый гипермаркет в Ярославской области компания «Макси» построит в Рыбинске на улице Фурманова. Площадь объекта составит 11 000 кв. м. Подрядчики на строительные работы, поставку материалов, благоустройство территории выбираются через процедуру тендеров. Сейчас на сайте компании: http://maxi-cre.ru/tender/ открыто более 50 тендеров, часть из них — в Рыбинске. В целом около половины контрактов обычно выигрывают местные компании из той области, где строится объект, отмечают в «Макси».

Равные возможности

Проведение тендеров позволяет отобрать подрядчиков, поставщиков товаров и услуг на конкурентной основе. Получить контракт может любой, кто предложит лучшие условия.

- Наша миссия – обеспечить для потенциальных подрядчиков, поставщиков строительных товаров и услуг равные возможности для участия и понятное техническое задание. Мы следим, чтобы вся информация по каждому тендеру была доступна, понятна и не заточена под какого-то одного производителя или исполнителя. Любые организации могут поучаствовать на конкурентной основе и победить: заключить контракт на подряд, поставку, обслуживание либо проектирование. Вся процедура прозрачная, — объясняет Дмитрий Парыгин, директор по закупкам и тендерам департамента строительства «Макси Девелопмент».

Ключевые критерии, по которым компания оценивает подрядчиков, – это цена, сроки и качество. В первую очередь преимущество у того, кто предложил цену ниже. Но также важно, успеет ли подрядчик выполнить работу или поставить материалы вовремя. Поэтому здесь обратят внимание на загруженность, количество персонала, техники, наличие специфичного инструмента и т.д.

Дмитрий Парыгин, директор по закупкам и тендерам департамента строительства «Макси Девелопмент». Фото: предоставлено "Макси".

«Макси» – надежный партнер

Подрядчики, которые уже сотрудничают с «Макси», среди преимуществ совместной работы особенно отмечают финансовую дисциплину и оперативное решение вопросов.

– В «Макси» есть собственный департамент проектирования, поэтому мы быстро реагируем на изменение условий, при необходимости можем быстро поменять проектные и технологические решения, – отмечает Дмитрий Парыгин. – Например, мы начали копать котлован и видим, что там много воды. Это невозможно было предусмотреть на стадии проектирования, но мы быстро находим решение этой проблемы и применяем его. Или если поменялись СНИПЫ, мы можем быстро подстроиться. У нас нет инертности и долгих согласований.

Оплата выполненных работ всегда проводится в соответствии с договором.

– Подрядчики знают, что если они заключили с нами контракт и выполнили работу, то получат оплату вовремя. Недопустима ситуация, когда со строителями рассчитываются квадратными метрами или затягивают оплату на год. Мы всегда платим деньги, честно и строго по договору, – говорит Дмитрий Парыгин.

Как участвовать в тендерах «Макси»

Процедура тендера прозрачна и довольно проста, отмечают в компании: участнику не нужно готовить большое количество документов только для того, чтобы его заявку приняли. Участвовать может любая организация.

Все тендеры публикуются на сайте компании: http://maxi-cre.ru/tender/. Сбор заявок от участников идет как минимум две недели. Можно ознакомиться с техническим заданием на сайте и загрузить свое коммерческое предложение. Как правило, в каждом тендере участвуют 20-30 компаний, хотя бывает, что доходит и до 70 на одну заявку.

В итоге «Макси» выбирает короткий список участников по трем критериям: цена, сроки и качество. Среди них проводятся финальные торги, и с победителем заключают контракт.

Сейчас компания проводит тендеры по таким работам, как монтаж котельной, системы отопления, наружного освещения, а также поставку тепловых завес и другие. Информация постоянно обновляется. Обратиться по вопросам участия в тендерах можно в отдел закупок и тендеров: (8172) 266-717.

Узнать больше о «Макси» в Рыбинске можно на сайте, о возможностях сотрудничества с компанией в сфере поставки товаров, аренды, размещения рекламы читайте здесь.

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