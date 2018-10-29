2018-10-29T18:01:32+03:00
Общество

«ЛокоТех» проводит IV Слет молодежи в Ярославле

Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ.
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Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ.Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ.
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Группа компаний «ЛокоТех» 29-31 октября 2018 года проводит IV Слет молодежи в Ярославле.

Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ. Ровно 50 лет назад на Ярославском электровозоремонтном заводе была заложена капсула с посланием к молодежи будущего. Сегодня на слете ее вскрыли.

"Комсомольская правда" сделала репортаж с мероприятия.

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