«ЛокоТех» проводит IV Слет молодежи в Ярославле
Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ.
Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ.
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Группа компаний «ЛокоТех» 29-31 октября 2018 года проводит IV Слет молодежи в Ярославле.
Слет молодых работников компании Группы компаний в этом году приурочен к 100-летию ВЛКСМ. Ровно 50 лет назад на Ярославском электровозоремонтном заводе была заложена капсула с посланием к молодежи будущего. Сегодня на слете ее вскрыли.
"Комсомольская правда" сделала репортаж с мероприятия.