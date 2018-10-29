Вклады: ставки повышены!

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-29T13:06:48+03:00

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Мы уже представляли нашим читателям Промсвязьбанк в новом статусе - в этом году он стал банком с государственным участием, что, без сомнения, характеризует его как надежный и стабильный. При этом банк сохраняет достаточно высокие ставки по вкладам по сравнению с существующими на рынке. Сегодня наш финансовый консультант Татьяна Панова, заместитель управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка рассказала об очередном повышении ставок.

финансовый консультант Татьяна Панова, заместитель управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка. Фото предоставлено ПАО "Промсвязьбанк".

- Татьяна, по каким вкладам изменены условия?

- Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу "Мой доход" в рублях и ввел надбавку за дистанционное открытие вклада и повышенные ставки для клиентов пенсионного возраста. С учетом надбавок максимальная ставка составит 7,15% годовых при размещении денежных средств от 1 млн руб.

- Какие ещё вклады вы предлагаете своим клиентам и на каких условиям?

- Вообще, Промсвязьбанк предоставляет довольно широкую линейку вкладов и накопительных счетов для частных лиц. Минимальная сумма размещения на вкладе составляет 10 тыс. руб. Каждому клиенту мы готовы подобрать наиболее удобный и выгодный способ накопления, исходя из возможностей человека и его целей. В начале октября мы повысили ставки по трем нашим базовым вкладам "Моя выгода", "Моя копилка", "Мои возможности". Кроме того, любому вкладчику при размещении этих вкладов в дистанционных каналах: интернет- и мобильном банке или в банкомате предоставляется надбавка в размере 0,1 процентного пункта. Вклады отличаются возможностью производить приходно-расходные операции, а также наличию льготной ставки при досрочном расторжении вклада.

- Как правило, наличие дополнительных опций означает сокращение дохода по вкладу.

- Это на самом деле так. Но мы готовы предложить нашим клиентам накопительный счет, который позволяет одновременно без ограничений, и тратить, и копить, не теряя процентов и получая доход 6% годовых. Работает накопительный счет так. Клиент может сам пополнять этот счет в офисе или дистанционно, а так же при его открытии можно выбрать правило накопления, по которому будет происходить автоматическое перечисление части денежных средств со счета банковской карты на накопительный счет. Например, выбранный вами процент или сумма переводится на накопительный счет при поступлении зарплаты или пенсии. Аналогичным образом можно установить накопления при оплате покупок, когда на накопительный счет переводится процент или сумма с каждого чека.

- Татьяна, где можно получить дополнительную информацию по вашим вкладам?

- Подробная информация размещена на нашем сайте psbank.ru. Наши специалисты в офисах также готовы и проконсультировать и подобрать вклад лично каждому клиенту. Обращайтесь в офисы Промсвязьбанка по адресам:

Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16,

офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46,

офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64,

офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2, корп. 2

офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский проспект, д. 69а,

офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27,

офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2,

офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 работает телефон «горячей линии» в Ярославле: 66-30-22.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.Реклама