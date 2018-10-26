2018-10-26T15:46:20+03:00
Общество

Выбираем лучшее медицинское учреждение Ярославля!

Конкурс проходит уже в пятый раз
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Выбираем лучшую клинику 2018 года.Выбираем лучшую клинику 2018 года.
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Уважаемы читатели «Комсомольской правды»! Предлагаем вам принять участие в конкурсе «Клиника года 2018» и проголосовать за лучшее медицинское учреждение Ярославля

Этот конкурс Комсомольская правда проводит с 2014 года во многих регионах России.

В этом году он будет проводиться и в нашем городе. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, привлечь ярославцев в самые достойные медицинские учреждения. Сфера здравоохранения претерпевает в последнее время серьезные преобразования, поэтому тем более важно оповещать об этих изменениях жителей нашего города, доносить до них наиболее актуальную информацию о возможностях врачей и современных методов лечения.

В голосовании будут представлены клиники и лечебные учреждения Ярославля в различных номинациях. Голосование продлится с момента запуска и до 15 декабря 2018 года включительно. Такой срок голосования обусловлен тем, чтобы за этот период как можно больше ярославцев смогли принять участие в народном голосовании, а также, чтобы голосование было максимально объективным.

Мы выбираем «Лучшую многопрофильную клинику», «Лучшее оказание услуг врачами специалистами», «Лучший диагностический центр», «Лучший реабилитационный центр», «Лучший стоматологический центр», «Лучшая аптечная сеть».

Ждем от вам предложений и комментариев, касающихся сферы оказания медицинских услуг. Самые интересные мы будем публиковать в ходе конкурсе на нашем сайте.

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