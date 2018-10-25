Рычат и огрызаются: в поселке Ярославской области свора собак держит в страхе взрослых и детей

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-25T18:13:55+03:00

При этом никто ничего не может сделать, чтобы обезопасить жителей [фото, видео]

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Жители поселка Некрасовское Ярославской области боятся лишний раз выходить на улицу. Дело в том, что настоящей грозой местных стала свора собак, которые, судя по всему, чувствуют себя здесь хозяевами.

Звери стали хозяевами людей

- Бегает озверевшая стая, рычат на всех, огрызаются. Мы вчера от дома с детьми не могли отойти, собаки пытались напасть,- пожаловалась нам жительница поселка Елена.

Большие собаки держат в страхе и взрослых, и ребятню. Родители всерьез опасаются за безопасность детей. Псы часто забегают даже на школьный двор. И дети, вместо того чтобы идти домой, вынуждены ждать, когда животные соизволят покинуть территорию. К счастью, пока от собачьих зубов никто не пострадал. Но жители в панике - боятся, что трагедия может произойти в любой момент.

- В Некрасовском сложилась такая ситуация, когда звери стали хозяевами людей, - констатирует Елена.

Псы чувствуют себя хозяевами людей. Фото: жители поселка.

Жители говорят, что обращались и в полицию, и в местную администрацию, но проблема до сих пор не решена. И это при том, что в основном все собаки имеют хозяев. Просто те безответственно отпускают их «погулять».

- В текущем году ОМВД России по Некрасовскому району в территориальную администрацию было направлено 19 материалов для рассмотрения вопроса о составлении протокола на хозяев. В адрес главы администрации Ярославского района направлено четыре письма о необходимости направления в места появления безнадзорных животных специализированной службы, осуществляющей их отлов, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Обязанность есть, а наказания нет

Только вот администрация ничего сделать не может. Главная проблема в том, что сейчас ответственность за выгул собак без поводка и намордника не предусмотрена. В законе «О содержании собак и кошек в Ярославской области» говорится, что хозяева не должны оставлять домашних животных без присмотра в общественных местах и обязаны выводить собак в места общего пользования в поводке и наморднике. Раньше в региональном административном кодексе было прописано и наказание для нарушителей - штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Но в январе 2018 года эту ответственность отменили. Данную статью административного кодекса Ярославской области признали противоречащей федеральному законодательству. Якобы устанавливать административную ответственность в области санитарно-эпидемиологических норм на региональном уровне нельзя. Но и на федеральном уровне ответственность для таких владельцев собак не предусмотрена. Законопроект «Об ответственном обращении с животными», в котором хотели прописать штрафы, в Госдуму был внесен еще 8 лет назад, но до сих пор не принят. По региональным же законам хозяина собаки можно оштрафовать, только если он сам натравливает пса на людей или животных. Но понятно, что в Некрасовском не тот случай.

Животные свободно гуляют на школьном дворе. Фото: жители поселка.

Кроме того, с вопросом отлова безнадзорных животных в районе не все гладко.

- У нас договор на отлов собак заключен с индивидуальным предпринимателем. Он проводил в поселке несколько рейдов. В итоге с начала года было отловлено 16 собак. Неделю назад подали очередную заявку. Правда, ответа на нее пока не дождались, - отчитались в управлении сельского хозяйства администрации Некрасовского района.

Дело в том, что этот самый предприниматель работает на несколько областей. Поэтому часто приезжать не может. А другого просто нет - он единственный уже несколько лет участвует в аукционах по выбору подрядчика на оказание данных услуг.

То есть ситуация получается безвыходная. Привлечь нерадивых хозяев полубродячих псов к ответственности можно будет, только если животные на кого-то нападут. Впрочем, в полиции предупредили, что если та или иная собака ведет себя агрессивно, на место можно вызвать сотрудника УМВД. А он по ситуации примет на месте решение - вплоть до ликвидации опасного животного. Также у жителей есть возможность обратиться в прокуратуру.

- К нам обращений по этому вопросу не было. Но люди могут это сделать. Мы готовы провести проверку, - дал комментарий прокурор Некрасовского района Андрей Васильев.

Надеемся, что эта публикация подтолкнет всех, кто несет ответственность за безопасность людей, навести порядок в поселке. Да и в целом разобраться с этой проблемой.