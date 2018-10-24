Фонд «Общественный вердикт»: «В Ярославской области осужденных кормят с лопаты»

24 Окт. 16:38 2018-10-24T17:28:00+03:00

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Фонд «Общественный вердикт» получил информацию о том, что заключенных лечебно-исправительного учреждения №9 в Угличе кормят с лопаты. Один из осужденных объявил сухую голодовку.

- В ЛИУ содержатся заключенные, страдающие различными заболеваниями, - говорится в сообщении на странице фонда в Фейсбуке. - Они сообщают, что что персонал учреждения заставляет их брать миски с едой с лопат. Мы попробуем узнать, с какой целью это делали. Вероятно, чтобы унизить или из-за страха заразиться.

Адвокат фонда Эльдар Лузин поехал в Углич, но к заключенному, который объявил голодовку, его не пустили.

- Сейчас осужденный вроде как снялся с голодовки, - рассказал «КП-Ярославль» адвокат. - Но мне кажется, что с ним поработала администрация. Пообщаться с ним мне не дали, сославшись на то, что он в адвокате не нуждается. Сотрудники показали мне короткое видео, где осужденный говорит, что ему юрист не нужен. Он еле держался на ногах и говорил тихо себе под нос - как будто его заставляли отказываться.

Кроме того, Эльдару Лузину вынесли копию заявления, в котором заключенный отказывается от услуг адвоката. У юриста есть сомнения в ее подлинности. Правозащитники обратились в прокуратуру и УФСИН по Ярославской области.