Деньги есть, но не про нашу честь: разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда - Ярославль»

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-24T12:28:50+03:00

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В студии радиостанции «Комсомольская правда-Ярославль» в программе «Картина дня» побывали депутаты Ярославской областной Думы, секретарь ярославского областного комитета КПРФ Эльхан Мардалиев, и секретарь рыбинского горкома КПРФ Шакир Абдуллаев.

Беседа получилась острой и содержательной. Народные избранники рассказали радиослушателям, о тех негативных последствиях, которые неминуемо ожидают ярославцев в связи с повышением пенсионного возраста, а также поведали какие законодательные инициативы планируют предложить ярославские коммунисты чтобы свести негативный эффект от реформы к минимуму. Мы публикуем выдержки из состоявшейся беседы.

- Правительство нам объясняет, что повышение пенсионного возраста, это мера, вынужденная. Число пенсионеров неуклонно растет, а доля работающего населения постоянно снижается. Ярославльоблстат подтверждает эти цифры, скоро пенсионеров у нас в области будет больше, чем работающих людей. Значит без повышения пенсионного возраста решить проблему невозможно? Но если это так, то где же тогда деньги, собранные в пенсионный фонд с нынешнего поколения пенсионеров?

Эльхан Мардалиев: Я считают, что повышение пенсионного возраста, это вовсе не экономическая, а политическая мера. Это антинародное решение. Оно напоминает ситуацию, которая у нас сложилась в 2004-2005 годах, когда проводилась так называемая монетизация льгот. Тогда у людей просто отобрали большинство их льгот по оплате ЖКХ, проезду на общественном транспорте и многие другие, заменив их мизерными денежными компенсациями. Подобное происходит и сейчас пенсиями. Да, пенсионеров становится много. У нас плохая демография. Рожают меньше, умирают чаще. Но кто мешает заниматься вопросами демографии? Или просто отменили пенсии и вопрос решили? Этими вопросами надо было заниматься давно, они не то что назрели, они давно уже перезрели. Надо заниматься, детским садами, школами, высшим образованием, медициной, что бы люди хотел здесь жить и рожать детей. Тем временем у нас с ноября в очередной раз повышают плату за детские сады.

Шакир Абдуллаев: У нас не количество работающих падает, а число безработных растет. Люди хотят работать, но им негде. Да, в Центре занятости вакансий больше чем претендентов на них, но посмотрите на заработные платы которые там предлагают. На это же невозможно прожить! Кто пойдет на такую работу? Я сам много лет проработал на рыбинском НПО «Сатурн» и знаю ситуацию там и на других предприятиях региона. У многих рабочих зарплаты низкие. Поэтому, кстати, зачастую на этих местах и трудятся пенсионеры. Получая зарплату и пенсию они хоть как-то могли свести концы с концами. Теперь, конечно, ситуация усложнится. Забирая пенсии у людей их обрекают на нищету. У нас вернули крепостное право. Теперь человек должен работать до смерти, не рассчитывая на пенсию. Это настоящий геноцид.

- Не получится ли, что теперь люди так называемого предпенсионного возраста, вместо того чтобы передать опыт и отправиться на заслуженный отдых, будут еще много лет занимать рабочие места, а молодые специалисты все это время будут проводить в тщетных поисках работы, теряя навыки и квалификацию?

Ш.А.: Молодежь у нас уже в институтах готовят к карьере безработного. Сейчас ВУЗы отвечают за трудоустройство своих выпускников, но не государство, как это было в советские времена. С одной стороны, правильно. Если институт берет деньги за обучение, то он и должен озаботиться о трудоустройстве своих студентов. Но с другой стороны власть должна быть заинтересована, чтобы дипломированные специалисты работали по специальности, а не шли в охранники или на биржу труда. В результате нет работы, нет достойного дохода, нет возможностей создать семью и родить детей.

Э.М.: Конечно молодым специалистам трудоустроиться будет еще сложнее. В связи с этим, возвращаясь к вопросу о демографии, напомню какую важную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки. Молодые родители могли спокойно работать, зная, что их дети в надежных заботливых руках. Теперь же бабушки и дедушки сами будут вынуждены работать. Ну и с кем оставить детей? Поэтому и не рожают.

- Правительство утверждает, что повышение пенсионного возраста вынужденная мера и обусловлена тяжелым положением в бюджете страны. Тем временем премьер-министр Медведев рапортует о рекордном профиците федерального бюджета в этом году, а правительство предоставляет налоговые льготы для группы бизнесменов, которые попали под международные санкции. Тем временем эти люди контролируют около 40% российской экономики. Как одно согласуется с другим?

Э.М.: Мы, представители КПРФ, последовательно заявляем свою позицию по этому вопросу. Путь, по которому движется российское правительство, тупиковый. Они пытаются деньгами заткнуть дыры. Надо вкладываться в развитие реального сектора экономики, а не раздавать деньги банкам. Это порочная практика, особенно в сегодня, когда страна переживает тяжелый период. Что касается профицита, то да, бюджет федеральный у нас в и в этом году профицитный, а также на последующих два года. Тем временам областной бюджет у нас в глубоком дефиците, но никто не спешит к нам на помощь.

Ш.А.: Нам говорят, что денег для пенсионного фонда нет. Не хватает где-то 2 триллиона рублей. За последние шесть лет 4 триллионов рублей вложено, чтобы спасти крупные банки, принадлежащие разным олигархам. Они принимали бюджет на этот год исходя из цены на нефть 45 долларов США, а сегодня она стоит 80 долларов. Где разница, где эти деньги? Почему они не попадают в бюджет? Деньги в стране есть, но не по нашу честь.

- По информации, предоставленной все тем же Ярославльлблстатом, ожидаемая средняя продолжительность жизни у мужчин в Ярославской области 63, 4 года. Новый же пенсионный возраст для мужчин-65 лет. Означает ли это, что ярославцы просто не доживут до пенсии? Что будет с их пенсионными накоплениями?

Ш.А.: Когда принимали решение о пенсионной реформе в Государственной Думе, оппозиция подняла вопрос о том, чтобы законодательно утвердить норму, при которой пенсионные накопления передавались наследникам, но партия власти эту инициативу не поддержала. Это ограбление.

Э.М.: Конечно эта статистика достаточна условная, как средняя температура по больнице, но можно констатировать факт, большинство ярославских мужчин пенсию получать не будет совсем. Просто не доживут.

- Пенсионный возраст повышается, но не для всех. Наши многочисленные военные пенсионеры, силовики, многие чиновники будут выходить на пенсию заметно раньше других и получать выплаты в разы больше, чем большинство российских пенсионеров. Получается, что 59-летняя сельская учительница будет платить со своей 15-20 тысячной зарплаты налоги, чтобы обеспечить 40-тысячную пенсию, условному отставному 45 -летнему капитану, условной Росгвардии, молодому, в принципе, мужчине, который во многих случаях в это время трудится в охране какого-либо банка за приличный оклад. Это справедливо по вашему мнению?

Э.М.: Что называется, разделяй и властвуй. Снова напомню, что подобная ситуация было и с монетизацией льгот. Разделяя людей по интересам, легче протащить нужный власти результат. Хотя мы должны осознавать, что люди, посвятившие себя тяжелой службе в армии и других силовых структурах, заслуживают особое к себе отношение. Но я хочу сказать, что нынешние льготники не должны обольщаться, придет время и власти возьмутся за них. Мы один народ и не должны делиться на категории. Только сообща мы сможем бороться за свои права и добиться положительного результата.

Ш.А.: Власть пока эти категории льготников не трогает. В обществе зреет социальное напряжение, нестабильная внешняя обстановка, непонятно перспективы развития нашей страны, деградация населения. Поэтому они надеются, что армия и силовые службы будут их защищать, поэтому и создают им льготные условия, но придет нужный момент для власти, они так же нарушат все свои обещания.

- Что планируют предпринимать ярославские коммунисты в связи с тем, что нас ждут, судя по всему, непростые времена. Как помочь людям, учитывая, что городские и областной бюджет, мягко говоря, испытывают серьезный финансовый дефицит. Что будете предпринимать, можем ли мы рассчитывать на помощь из федерального бюджета?

Ш.А.: Прежде всего коммунисты будут противостоять увеличению различных тарифов в регионе. В частности, мы в Рыбинске успешно отразили попытку поднять тарифы «Теплоэнерго». Теперь у них в планах с 1 января поднять цены на 15%. Мы написали письмо губернатору и будем сопротивляться до конца. Сегодня людям надо платить за то, что они живут в таких условиях, а не брать с них деньги.

Э.М.: Неправильно, когда 70% собранных налогов уходят в федеральный бюджет. Если так будет продолжаться у нас всегда будет нищий областной бюджет и еще более нищие муниципальные бюджеты. Мы будем добиваться, чтобы профицитные деньги, которые сейчас имеются в федеральном бюджете не закладывались на хранение в кубышку, которая непонятно где находится, а направлялись на развитие регионов, в том числе и в Ярославскую область. Проблем в области множество и решать их нужно немедленно.

Записал Андрей Орлов