2018-10-23T18:46:17+03:00
Общество

Не хочешь платить пошлину - заказывай в интернет-магазинах в пять раз меньше

На таможне рассказали об изменениях, как изменится законодательство
Александр Клещев
Поделиться:
Чтобы собирать пошлины с людей было удобнее, «Почта России» начнет включать ее в стоимость доставки.Чтобы собирать пошлины с людей было удобнее, «Почта России» начнет включать ее в стоимость доставки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Не хочешь платить пошлину - заказывай в интернет-магазинах в пять раз меньше

Скоро любителям покупать вещи в интернет-магазинах придется поубавить свои аппетиты. Сумму, на которую можно заказать товары без таможенной пошлины, сократят в пять раз. Сейчас это тысяча евро. К 2020 году будет только двести. Снижать порог будут в несколько этапов - с 1 января 2019 года его сократят до пятисот евро.

- Государство пытается снизить потери от того, что налоги с беспошлинного ввоза не поступают в бюджет, - рассказывает первый заместитель начальника ярославской таможни Сергей Комиссаров. - Например, с крупных торговых площадок в Китае можно заказать дорогостоящую технику, мобильные телефоны. Высокая сумма беспошлинного ввоза ставит в неравные условия те компании, которые работают на внутреннем рынке - они платят не только пошлины, но и внутренние налоги.

Действительно, любой может заказать на «АлиЭкспресс» штук 20 телефонов - главное, чтобы вышло дешевле 70 тысяч рублей, если евро переводить в нашу валюту. Пошлиной их не обложат - а это 30 процентов надбавки к стоимости. На таможне поймут, конечно, что это напоминает торговую партию, но сделать ничего не смогут. Человек телефоны распродаст - и ничего за это государству не заплатит. Работает такая система только при доставке «Почтой России» - международные курьерские компании обязаны платить пошлину.

- Экспресс-перевозчики работают по реестру, - продолжает Сергей Комиссаров. - Они декларируют товар от своего имени на таможне и уплачивают пошлину самостоятельно, включая ее в стоимость доставки. Это удобная система - иначе покупателю пришлось бы самому ездить, например, в московские аэропорты, проходить контроль и платить таможенные пошлины.

Чтобы собирать пошлины с людей было удобнее, «Почта России» также начнет включать ее в стоимость доставки. Систему предполагают запустить с 1 ноября.

- Сейчас, когда почта доставляет товар, облагающийся пошлиной, вы получаете в отделении уведомление о необходимости ее оплаты, - рассказывает Сергей Комиссаров. - Затем вам нужно идти на таможенный пост, платить пошлину, вместе с квитанцией возвращаться обратно и получать товар. Теперь же пошлина будет сразу в сумме заказа.

Как это будет выглядеть в итоге - двойной ли платеж или пошлину сразу включат в ту сумму, которую мы платим продавцу, - пока точно неясно.

В таможне рекомендуют людям звонить в правовой отдел, если возникнут какие-либо проблемы с доставкой и получением заказов из-за рубежа. Телефон: (4852) 79-76-39.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Локомотив» переиграл «Магнитку» поиграв заодно на нервах своих болельщиков
В Ярославской области мужчина украл со станции 420 метров кабеля
Ярославец нашел гранату у гаражей на улице Нефтяников
В Ярославской области фура смяла отбойник
На заводе «Балтика» Ярославле отметили V Oсtober Beer Festival
В Ярославле проверили готовность подрядчиков к уборке снега в зимний период
20 литров водки за день и 900 за год: полиция изъяла с ярославских прилавков контрафактный алкоголь
Сбербанк провел #DigitalYoung для студентов Ярославля
Прокуратура потребовала от мэрии Ярославля заставить «Экоград» отремонтировать дороги по гарантии
«Ростелеком» представил новый обучающий проект для пожилых
Ярославский «Локомотив» отправил подарки 13-летнему болельщику из Тюменской области
Ярославцы посчитали инфраструктуру для детей в своем городе посредственной
В Ярославле водитель-гонщик на полной скорости провалился в яму на перекрестке
В Ярославской области пьяный водитель подрался с гаишниками после третьего задержания за месяц
Мать семерых детей, задолжавшая алименты, была в шоке от предложения приставов выйти на работу
Виктор Неженец стал заместителем председателя правительства Ярославской области
У мэра Ярославля появится новый заместитель
Ярославцев шокировала огромная свинья, гуляющая по улицам города
В Ярославле 19-летний уголовник зарезал на улице бывшего преподавателя
Мэрия Ярославля уличила «Дом моды» в неполной уплате налогов
В Ярославле стартовала «Неделя сбора батареек»
В Ярославской области меньше чем за месяц высадили 37 тысяч деревьев
Ярославец сядет в тюрьму на два года за то, что украл велосипед
Спасатели предупреждают: на Ярославль надвигается непогода