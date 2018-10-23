23 Окт. 18:46 2018-10-23T18:46:17+03:00

Чтобы собирать пошлины с людей было удобнее, «Почта России» начнет включать ее в стоимость доставки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Не хочешь платить пошлину - заказывай в интернет-магазинах в пять раз меньше

Скоро любителям покупать вещи в интернет-магазинах придется поубавить свои аппетиты. Сумму, на которую можно заказать товары без таможенной пошлины, сократят в пять раз. Сейчас это тысяча евро. К 2020 году будет только двести. Снижать порог будут в несколько этапов - с 1 января 2019 года его сократят до пятисот евро.

- Государство пытается снизить потери от того, что налоги с беспошлинного ввоза не поступают в бюджет, - рассказывает первый заместитель начальника ярославской таможни Сергей Комиссаров. - Например, с крупных торговых площадок в Китае можно заказать дорогостоящую технику, мобильные телефоны. Высокая сумма беспошлинного ввоза ставит в неравные условия те компании, которые работают на внутреннем рынке - они платят не только пошлины, но и внутренние налоги.

Действительно, любой может заказать на «АлиЭкспресс» штук 20 телефонов - главное, чтобы вышло дешевле 70 тысяч рублей, если евро переводить в нашу валюту. Пошлиной их не обложат - а это 30 процентов надбавки к стоимости. На таможне поймут, конечно, что это напоминает торговую партию, но сделать ничего не смогут. Человек телефоны распродаст - и ничего за это государству не заплатит. Работает такая система только при доставке «Почтой России» - международные курьерские компании обязаны платить пошлину.

- Экспресс-перевозчики работают по реестру, - продолжает Сергей Комиссаров. - Они декларируют товар от своего имени на таможне и уплачивают пошлину самостоятельно, включая ее в стоимость доставки. Это удобная система - иначе покупателю пришлось бы самому ездить, например, в московские аэропорты, проходить контроль и платить таможенные пошлины.

Чтобы собирать пошлины с людей было удобнее, «Почта России» также начнет включать ее в стоимость доставки. Систему предполагают запустить с 1 ноября.

- Сейчас, когда почта доставляет товар, облагающийся пошлиной, вы получаете в отделении уведомление о необходимости ее оплаты, - рассказывает Сергей Комиссаров. - Затем вам нужно идти на таможенный пост, платить пошлину, вместе с квитанцией возвращаться обратно и получать товар. Теперь же пошлина будет сразу в сумме заказа.

Как это будет выглядеть в итоге - двойной ли платеж или пошлину сразу включат в ту сумму, которую мы платим продавцу, - пока точно неясно.

В таможне рекомендуют людям звонить в правовой отдел, если возникнут какие-либо проблемы с доставкой и получением заказов из-за рубежа. Телефон: (4852) 79-76-39.