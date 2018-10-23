23 Окт. 17:59 2018-10-23T22:23:00+03:00

Разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Александр Клещев

Депутаты областной Думы от КПРФ расскажут, к чему готовиться тем, кому выходить на пенсию в 65 лет. И немного об областном бюджете.

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Радио «Комсомольская правда» сегодня в программе дня обсуждает пенсионную реформу в Ярославской области.

Депутаты областной думы от КПРФ Шакир Кафарович Абдуллаев и эльхан Яварович Мардалиев пообещали рассказать всю правду нашим слушателем.

Что делать и к чему готовится тем, кому выходить на пенсию в 65 лет, при средней продолжительности жизни мужчин в нашей области 63 года.

Слушаем и смотрим прямой эфир «Картина дня» сегодня сразу после выпуска новостей в 18:00