2018-10-23T22:23:00+03:00
Общество

Разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда»

Депутаты областной Думы от КПРФ расскажут, к чему готовиться тем, кому выходить на пенсию в 65 лет. И немного об областном бюджете.
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Разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда».Разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда».Фото: Александр Клещев
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Радио «Комсомольская правда» сегодня в программе дня обсуждает пенсионную реформу в Ярославской области.

Депутаты областной думы от КПРФ Шакир Кафарович Абдуллаев и эльхан Яварович Мардалиев пообещали рассказать всю правду нашим слушателем.

Что делать и к чему готовится тем, кому выходить на пенсию в 65 лет, при средней продолжительности жизни мужчин в нашей области 63 года.

Слушаем и смотрим прямой эфир «Картина дня» сегодня сразу после выпуска новостей в 18:00

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