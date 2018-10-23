Разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда»
Депутаты областной Думы от КПРФ расскажут, к чему готовиться тем, кому выходить на пенсию в 65 лет. И немного об областном бюджете.
Разговор о пенсионной реформе в эфире радио «Комсомольская правда».Фото: Александр Клещев
Изменить размер текста:
Радио «Комсомольская правда» сегодня в программе дня обсуждает пенсионную реформу в Ярославской области.
Депутаты областной думы от КПРФ Шакир Кафарович Абдуллаев и эльхан Яварович Мардалиев пообещали рассказать всю правду нашим слушателем.
Что делать и к чему готовится тем, кому выходить на пенсию в 65 лет, при средней продолжительности жизни мужчин в нашей области 63 года.
Слушаем и смотрим прямой эфир «Картина дня» сегодня сразу после выпуска новостей в 18:00