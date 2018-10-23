2018-10-23T15:16:22+03:00
Общество

В Ярэнерго подвели итоги работы по технологическому присоединению

Самым в буквальном смысле заметным объектом, который энергетики подключили к сетям филиала «Ярэнерго», стало колесо обозрения.
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Самым заметным объектом в Ярославле, который энергетики подключили к сетям филиала «Ярэнерго», стало колесо обозрение "Золотое Кольцо" рядом с КЗЦ «Миллениум». Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго».Самым заметным объектом в Ярославле, который энергетики подключили к сетям филиала «Ярэнерго», стало колесо обозрение "Золотое Кольцо" рядом с КЗЦ «Миллениум». Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго».
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В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) за 9 месяцев 2018 года. За указанный период предприятием был исполнен 3316 договор на технологическое присоединение к электросетям филиала. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 72,22 МВт. Среди присоединенных объектов - жилые дома, предприятия и организации, объекты социальной инфраструктуры.

Крупные объекты социальной сферы, присоединенные к электросетям за 3 квартал, - канализационная насосная станция в городе Ростове, котельные в деревне Еремейцево и селе Татищев Погост Ростовского района, очистные сооружения в деревне Грешнево Некрасовского МР, детский сад в городе Угличе. Комплексным очистным сооружениям в городе Ярославле добавили более 500 кВт мощности.

В самом удалённом от областного центра муниципальном районе – Брейтовском специалисты местного РЭС подключили к электросетям туристический комплекс, а их коллеги из РЭС «Яргорэлектросететь» - гостиницу в городе Ярославле. Мощность присоединенных объектов составила 140 и 1405 кВт соответственно.

Также энергетики выполнили технологическое присоединение складского комплекса на улице Пожарского в городе Ярославле и оптово-распределительного центра, возведенного в индустриальном парке «Новоселки». Последний предназначен для хранения и транспортировки продукции в сети продуктовых магазинов в Ярославской и близлежащих областях. Мощность присоединенных объектов составила 1200 и 3600 кВт.

Самым в буквальном смысле заметным объектом, который энергетики подключили к сетям филиала «Ярэнерго», стало колесо обозрения "Золотое Кольцо" в центре Ярославля рядом с КЗЦ «Миллениум». Высота аттракциона составляет 65 метров (эквивалентно 22-этажному дому), что позволило ему войти в список самых больших колес обозрения в стране. На колесе расположено 30 кабинок оснащенных кондиционером и обогревом. Одновременно на аттракционе могут прокатиться 180 человек и рассмотреть историческую часть города с тысячелетней историей. В темное время суток колесо украшено световой иллюминацией.

Для подключения колеса энергетики построили две кабельные линии напряжением 0,4 кВ и протяженностью 450 метров каждая. Строительство кабельных каналов велось с использованием современных методов горизонтально-направленного бурения, что позволило обеспечить сохранность существующего благоустройства парка 1000-летия и территории примыкающей к КЗЦ «Миллениум». Работы были выполнены строго в установленные сроки, что позволило ввести в эксплуатацию колесо обозрения ко дню города. Мощность присоединенного объекта составила 150 кВт.

По вопросам технологического присоединения к электросетям филиала можно обратиться в Центр обслуживания потребителей Ярэнерго по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80 и на прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115

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