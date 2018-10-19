С заботой о здоровье!

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-19T17:49:20+03:00

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1 января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения России, утвержденный приказом Минздрава РФ.

Одно из важнейших новшеств, вызвавших немало вопросов у населения и у законодателей: начиная с 2018 года из первого этапа диспансеризации, когда пациентов проверяют на признаки хронических заболеваний, исключены клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи и УЗИ брюшной полости и малого таза. Как считают в Минздраве, эти анализы малоэффективны: по их результатам не всегда удается точно поставить диагноз или даже выявить минимальные отклонения в системе функционирования определенных органов.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Большинство мероприятий в рамках диспансеризации проводятся 1 раз в 3 года, за исключением маммографии для женщин в возрасте от 50 до 70 лет и исследования кала на скрытую кровь для граждан от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2 года. Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый этап

опрос (анкетирование), антропометрия, расчет индекса массы тела;

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

определение относительного суммарного сердечнососудистого риска;

электрокардиография в покое;

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом, включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование;

флюорография легких;

маммография обеих молочных желез (для женщин);

исследование кала на скрытую кровь;

измерение внутриглазного давления;

определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (для мужчин);

прием (осмотр) врачом-терапевтом, включающий установление диагноза, определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации и определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.

Второй этап

Проводится при выявлении факторов риска или наличии признаков возможных заболеваний с целью дополнительного обследования и уточнения диагнозов заболеваний (состояний) исключительно по показаниям, определенным приказом Минздрава России №869н от 26.10.2017г.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?

Для прохождения обследования первого этапа диспансеризации (скрининга), как правило, требуется два визита. Первый визит занимает ориентировочно от 3 до 6 часов, при этом объем обследования значительно меняется в зависимости от Вашего возраста. Второй визит осуществляется к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации. Обычно интервал между визитами составляет от 1 до 6 дней и зависит от длительности времени, необходимого для получения результатов исследований.

Если по результатам первого этапа диспансеризации Вы нуждаетесь в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента) участковый врач (терапевт) сообщает Вам об этом и направляет на второй этап диспансеризации, длительность

прохождения которого зависит от объема необходимого Вам дополнительного обследования.

КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь: в поликлинике, в центре (отделении) общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти.

Польза диспансеризации очевидна: своевременно проведенная, она позволяет на ранней стадии выявить хронические заболевания, запустив которые, человек рискует стать инвалидом или умереть раньше времени. Важно понимать: чем раньше недуг будет выявлен и начнется лечение, тем больше у пациента шансов на выздоровление и долгую жизнь.

Если в текущем 2018 году Вам исполнится или исполнилось: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то приглашаем Вас пройти диспансеризацию взрослого населения в поликлинике, к которой Вы прикреплены на медицинское обслуживание. Если Вы не знаете, к какой поликлинике прикреплены или с чего начать – позвоните нам по телефону в контакт-центр 8-800-100-76-03 или 8(4852)72-10-60 и задать любой вопрос – вплоть до графика работы вашей поликлиники и перечня обследований, входящих в программу диспансеризации.

Приглашения пройти диспансеризацию страховая медицинская компания «РГС-Медицина» рассылает посредством смс-сообщений, сообщений в «Вайбере» и почтовых открыток, многим сотрудники (страховые представители) звонят по телефону.

Для уточнения любых вопросов, связанных с прохождением диспансеризации, вы можете обратиться к страховому представителю по телефону:

(4852) 72-10-60, 8-800-100-76-03

8-800-100-81-02 (круглосуточный); Сайт: www.rgs-oms.ru

Адрес центрального офиса в Ярославле: ул. Советская, 30

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