Почему мы стали больше платить за мусор?

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-19T17:49:20+03:00

По контракту, оператор будет работать в области восемь лет и получит 16 миллиардов рублей. То есть – по два миллиарда в год. Фото: Александр Клещев

Семь важных вопросов о том, за что мы отдаем деньги и кому

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Прошло полтора месяца с того момента, как в Ярославской области появился единый региональный оператор по обращению с отходами. Проще говоря – компания, которая отвечает за вывоз, переработку и захоронение мусора. Этой компанией стала «Хартия», принадлежащая сыну генерального прокурора РФ Игорю Чайке. По контракту, оператор будет работать в области восемь лет и получит 16 миллиардов рублей. То есть – по два миллиарда в год. Деньги немаленькие, а еще и тарифы выросли. «КП» разбирается, за что мы стали платить – и почему больше.

В новых квитанциях ничего не понятно. Как получилась такая сумма?

Кроме того, что в Ярославскую область с 1 сентября пришла новая компания, которая занимается мусором, с этой же даты начала работать новая схема начисления платежей жителям. Раньше оплата бралась с каждого квадратного метра жилплощади. Теперь – в зависимости от количества людей, которые живут в квартире. Тариф фиксированный – 73 рубля 94 копейки с каждого жителя многоквартирного дома и около 84 рубля 32 копейки – с тех, кто живет в частном секторе.

Как получаются такие цифры? Плата за вывоз мусора по приказу регионального департамента ЖКХ – 415 рублей 3 копейки в год за один кубометр. Этот тариф утвердили 1 июля 2018 года.

- Расчет произвели в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы, - пояснила заместитель директора департамента ЖКХ Ярославской области Марина Уткина.

Норматив по мусору для тех, кто живет в квартире, – 2, 138 кубометра в год. Для частников – 2, 423 кубометра. Его установили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Соответственно норматив и тариф перемножаются и делятся на 12 месяцев. Так рассчитана плата с одного человека. Дальше ее умножаете на количество людей в квартире – и получается цифра из квитанции.

В правительстве говорят, что в других областях цены выросли намного сильнее – где-то даже на сотни процентов. А у нас – всего на 50.

За что платим?

По словам заместителя директора департамента ЖКХ Ярославской области Марины Уткиной, в тариф включаются расходы оператора на обновление мусорных контейнеров, их санитарную обработку, покупку мусоровозов и перевозку отходов после сортировки на полигон. Плюс зарплаты сотрудников, выставление счетов и так далее.

Среди ярославцев ходят слухи, что в тариф «Хартия» включила оплату проживания сотрудникам из Москвы – они приехали, когда местный филиал своими силами не справлялся. В компании над этим посмеялись.

- Норматив сбора нам спускают из департамента охраны окружающей среды, а тариф – из департамента ЖКХ, - говорят в пресс-службе компании. – Мы на это никак не влияем.

С другой стороны, тариф департамент ЖКХ составлял на основе расходов «Хартии», указанных в конкурсной заявке. На это в компании тоже есть ответ.

- Получается, в июле мы должны были спрогнозировать, что нам придется привлекать сотрудников из Москвы, - говорят в «Хартии». – А это невозможно.

На компенсации можно рассчитывать, как раньше?

Можно – после заключения договора с «Хартией». Сейчас из 130 тысяч льготников, которые имеют право на такие выплаты, 55 тысяч заключили договор и начали получать деньги с 15 октября. Остальным 75 тысячам, которые не заключили договор и поэтому еще не получили квитанцию, счет придет позже сразу за два месяца - октябрь и ноябрь. И компенсацию они, соответственно, тоже получат в двойном размере после оплаты счетов. Причем, никуда идти за льготами не нужно – в департаменте соцзащиты все данные есть.

Понятно. А что с частным сектором? Раньше ведь заключали договоры по желанию.

Сейчас нет. Все жители частного сектора тоже должны заключить договор с «Хартией» на вывоз мусора. По словам директора местного филиала компании Виталия Шубина, им будет приходить составная квитанция – на одном листе вместе с электричеством. Они появятся в ноябре сразу за два месяца – сейчас оператор сверяет информацию о том, сколько людей живет в частных домах – чтобы знать, сколько начислять. Компании предоставили территориальную схему со всеми контейнерами за 2016 год – за два года что-то поменялось. На тех, кто не заключит договор, будут подавать иск в суд. По сути, не платить за мусор сейчас – все равно, что не платить за воду или свет.

А как там будут убирать мусор? На машинках у каждого забирать, как раньше?

Раньше в частном секторе, там где не были установлены контейнеры для мусора, мусоровоз проезжал мимо домов и собирал пакеты с отходами. Сейчас баки хотят поставить везде. Площадки под них будут располагаться на транзитных дорогах и подъездах к поселениям. Построить эти площадки должны местные администрации. А «Хартия» собирается поставить там бункеры большой вместимости. В «Хартии» считают, что это – самый удобный вариант и для них, и для людей.

С частным сектором разобрались. А в городе что?

В городе все проще и сложнее одновременно. Когда оператор только начал работать, ярославцы жаловались на то, что баки переполнены, да еще и мусор разбросан вокруг. Тогда в «Хартии» ссылались на то, что они работали по старой муниципальной схеме двухлетней давности. А в ней не были учтены некоторые новостройки или, к примеру, новые кафе. Соответственно, мусора сейчас оказалось больше, чем предполагалось. Сейчас жалоб стало меньше – закупили дополнительные машины и приезжают за мусором дважды в день, где это нужно.

Но местами вокруг площадок грязи больше, чем в баках. По нынешним законам, за это оператор не отвечает – в его ответственности только то, что в контейнерах, что выпало из них при погрузке и то, что на площадке. Остальным должны заниматься те, кому эта площадка принадлежит – управляющие компании, ТСЖ, муниципалитет или организации. Собственники же должны ее ремонтировать и содержать.

Допустим. А что за оранжевый контейнер на площадке у меня во дворе?

Это контейнер для раздельного сбора мусора. Туда можно складывать стекло, пластик, бумагу и картон. С одной стороны, мусор будет легче перерабатывать – потому что жители его сами уже разделили, а с другой – будет меньше отходов в общих зеленых контейнерах.

Контейнеры для раздельного сбора мусора начали ставить с 1 октября. Пока в Ярославле их всего 35. Но планируется, что они появятся на каждой площадке области.

Весь мусор – и из зеленых, и из оранжевых контейнеров – отвозят на мусоросортировочные станции. Там отбирают то, что можно отправить на переработку – то есть, сырье, которое не загрязнено органическими отходами. Все это затем прессуют в брикеты. Они копятся, а затем их продают для повторного использования на производствах . Тот мусор, что переработать нельзя, отправляется на полигоны.

Адреса площадок, где стоят контейнеры для раздельного сбора мусора:

Улицы: Громова, 22, Волгоградская, 43, Бабича, 15, Туманова, 7, Пионерская, 5, Панина, 10, Строителей, 19, Труфанова, 36 корп.2, Батова, 5, Блюхера, 56, Колесовой, 44, Невского, 3

Ленинградский проспект, 52, Жукова, 12, Салтыкова-Щедрина, 86, Рыкачева, 17, 2-й Брагинский проезд, 3 к.2, Романовская, 2, Романовская, 9

Романовская, 15, Урицкого, 36, Урицкого, 52, Урицкого, 45А, Моторостроителей, 1 к.2. Бабича, 17 к.2, Блюхера, 36, Панина, 7, Панина, 31

Ленинградский, 113, Батова, 3 к.2, Ленинградский проспект, 56/18, Труфанова, 29 к.4, Труфанова, 25, Громова, 42, Дзержинского, 6 к.2

А с батарейками и лампами что делать?

Их нужно относить в специальные контейнеры. Их по городу около тридцати.

Заволжский район:

Поселок Красный бор, стр. 1, ( ТЦ Глобус, правый дальний вход) – принимаются только батарейки;

Проспект Авиаторов, 74;

Улица Ранняя, 6.

Проезд Доброхотова, 9 – принимаются только ртутьсодержащие отходы

Дзержинский район

Улица Волгоградская, 43;

Улица Урицкого, 67;

Улица Елены Колесовой, 62;

Тутаевское шоссе, 1 (ТРЦ Рио), в рабочее время – принимаются только батарейки.

Ленинский район

Улица Чкалова, 62а.

Улица Кудрявцев, 10

Проспект Ленина, 46 – принимаются только батарейки

Фрунзенский район

Московский проспект, 98

Улица Слепнёва, 23

Улица Корабельная, 28

Проезд Матросова, 9 (Четвертый корпус ЯрГУ – факультеты биологии и экологии, психологии) - в рабочее время – принимаются только батарейки.

Красноперекопский район

Улица 8 марта, 11 – принимаются только ртутьсодержащие отоходы.

Кировский район

Улица Советская, 14 (главный корпус ЯрГУ на Красной площади) – в рабочее время – принимаются только батарейки

Улица Советская, 21

Проспект Ленина, 27 (Дворец молодежи) - в рабочее время - принимаются только батарейки

Проспект Ленина, 15 - в рабочее время - принимаются только батарейки

Улица Собинова, д.39 - в рабочее время

Улица Большая Октябрьская, 126

Проспект Ленина, 25