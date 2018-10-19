Всем выйти из сумрака! Что делать, если в вашем дворе не горит свет?

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-19T16:36:04+03:00

Разбираемся, что и как с уличным освещением в Ярославле

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Осень – не только красивое, но и очень темное время года. Ранние сумерки дополняет пасмурная погода, и вот уже и стар, и млад шлепают по лужам с фонариками в руках. А что делать? Освещение в Ярославле оставляет желать лучшего, а местами и вовсе отсутствует.

Утонули во мраке

Фрунзенский район, Малая Техническая, 9 - длинная пятиэтажка на восемь подъездов. Вдоль дорожки стоят фонарные столбы. Стоят и не светят.

- Проспект Фрунзе в двух шагах, там все горит, переливается. А к нам зайдешь - попадаешь в царство тьмы, - рассказывает житель «мрачного» дома Алексей Михайлов.

В частном секторе ситуация еще хуже. Там погружены во мрак целые улицы. Например, Подбутырская в Красноперекопском районе.

- Кусты вдоль дороги приходится вырубать, - рассказывает житель одного из домов. – Тут постоянно «закладки» делают, бог его знает, кто в этих зарослях сидит, а в районе детей полно, после второй смены возвращаются – идут, телефонами путь освещают…

В мэрии признают, проблема, действительно, есть. По данным департамента городского хозяйства, в Ярославле около 800 дворов и 150 улиц остаются без освещения. Только вот ответить на вопрос, когда здесь появятся работающие фонари, в ДГХ не смогли. Мол, эту проблему стараются постепенно решить, но на все и сразу денег в бюджете нет…

Фонарь один – отвечающих много

Другая проблема в том, что фонарные столбы и лампы освещения бюрократически - не одно целое. Но разобраться, где проходит граница ответственности не так-то просто. Задача «МРСК Центра» – обеспечить город электроэнергией. Кроме того, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» - обслуживание уличного освещения - не основной вид деятельности. С первого января 2018 года «Ярэнерго» не занимается уличным светом в Ярославле из-за долга, который город накопил за 2017 год. Это более 25 миллионов рублей.

«Арсенал Б» - подрядная организация - причем, единственная на весь город - которая и вкручивает эти самые лампочки. А в городе 29 тысяч светильников – огромный фронт работы. Не удивительно, что на разговоры с нами там не стали тратить лишнее время.

- Да, мы подрядчик. Да, лампочки. Все вопросы к заказчику. Успехов.

Заказчик – «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

- Каждый случай - частный, - отмечает главный специалист-инженер организации Светлана Задворнова. - Может быть, на опоре перегорела лампа, и тогда ее меняет подрядчик – «Арсенал Б». А может, это авария у МРСК, и у «Арсенала Б» нет доступа к их подстанциям. Тогда процесс может значительно затянуться.

Работу подрядчика сегодня оценивают на «четверку». Контракт с ними заключен до конца этого года. По условиям договора, если «Арсенал Б» выполняет менее 95 % заявленных работ, то за работу ему платят значительно меньше заявленной суммы. Однако, когда речь идет о 29 тысячах фонарей, несколько лампочек во дворе дома или даже полностью неосвещенная небольшая улица – капля в море.

Специалисты агентства по муниципальному заказу дважды в неделю объезжают районы – следят за состоянием освещения и контролируют устранение неполадок. И нужно сказать, что это работает. Пока мы готовили этот материал, на Малой Технической, например, появился свет…

В четверг, 11 октября, я позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и оставил рядовую заявку о том, что на улице Подбутырской улице нет освещения. Мою заявку передали в администрацию Красноперекопского района. С тех пор ответственный специалист из администрации звонит мне каждый день, чтобы узнать, решена ли моя проблема. Отвечаю всем: света до сих пор нет.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Если в вашем дворе вообще нет фонарей, вы можете написать заявление в ДГХ с просьбой провести вам освещение. Кроме того, вы можете стать участником программы «Решаем вместе».

Если у вас стоят фонари, но не горят, вы можете позвонить в «Арсенал Б» по телефону: 8(4852)28-55-80 и оставить свою заявку.

Номер Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии: (4852)40-40-40.

НА ЗАМЕТКУ

Там, где свет все-таки есть, он включается автоматикой при снижении освещенности до 20 люкс в вечерние сумерки и отключается в утренние после 10 люкс.