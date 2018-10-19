«Яравтодор»: конкуренция – это правильно!

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-19T16:12:53+03:00

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- Роман Самвелович, в этом году «Яравтодор» запомнился многим ярославцам тем, как ваша компания благоустраивала городские территории.

- Да, мы участвовали в губернаторской программе «Решаем вместе», занимаясь комплексным благоустройством дворов в Дзержинском районе Ярославля. Должен сказать, что «Яравтодор» выполнил эту работу одним из первых в регионе – объекты мы начали сдавать еще с июня. Благодаря этому горожане смогли оценить результаты нашей работы уже летом. Благоустройство, которое мы провели в Ярославле, охватило 16 многоквартирных домов. К примеру, на улице Труфанова приведенный нами в порядок двор объединяет около 4 тысяч жителей.

- Почему в ярославских дворах появились зелено-желтые бордюры?

- Это была наша идея – хотелось добавить ярких цветов, чтобы порадовать ярославцев, вызвать у них положительные эмоции. Мы воспользовались опытом Москвы и предложили мэрии применить его в Ярославле. Это был своего рода бонус для города.

- Как вы в целом оцениваете программу «Решаем вместе»?

- Я считаю программу успешной и полезной. Конечно, в любом деле возникают спорные моменты, но процедура обсуждений, общественных слушаний уже отработана. По нашим оценкам 90 процентов жителей остаются в целом довольны принимаемыми решениями.

- «Яравтодор» задействован и в программе «Безопасные и качественные дороги». Каких новшеств следует ожидать здесь?

- Мы пришли к общему пониманию с заказчиками относительно того, как именно нужно делать разметку. Для этого были привлечены специалисты, в том числе генеральный директор ООО ЦИТИ «Дорконтроль» В.Н.Свежинский и представители завода «Русские краски». Они подготовили информацию о том, какие материалы должны использоваться для нанесения разметки на дороги с различной интенсивностью движения. К примеру, на Московском проспекте категорически нельзя наносить разметку краской, нужно выполнять ее только пластиком. Это обеспечивает необходимую долговечность. В таком подходе заинтересованы и мы: не придется в рамках гарантийных обязательств многократно обновлять разметку, что делает работу убыточной. Надеюсь, что в следующем году при проведении аукционов все это уже будет учитываться, закладываться в проекты и условия контрактов.

Вообще же нужно отметить: за последние два года в регионе сделано достаточно много дорог, ярославцы это чувствуют. Отмечу, что теперь повсеместно используется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это означает, что дороги будут служить долго – примерно втрое больше, чем прежние.

- В последний год вы занимались содержанием улично-дорожной сети в Ленинском, Заволжском, Дзержинском районах. И наверняка сейчас готовитесь к работе в зимних условиях.

- Да, конечно. Вы наверняка помните, что минувшей зимой было много снега, но при этом город еще никогда не убирался так оперативно и качественно. Мы и наши коллеги уделяем много внимания и организации работ, и техническому перевооружению, чтобы в любое время года Ярославль был чистым. В частности,»Яравтодор» закупил вакуумно –подметательные машины для повышения качества уборки. Сейчас мы готовимся к новой зиме и можно сказать, что Дзержинский район будут убирать 50 наших сотрудников, 10 комбинированных дорожных машин, 4 фронтальных погрузчика, 5-7 тракторных щеток, лаповые погрузчики и самосвалы. Цель и у нас, и у руководства города и области, одна – обеспечить жителям комфортные условия.

- Мы с вами разговариваем накануне профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства. В последнее время на этот рынок вышли новые игроки. Как вы к этому относитесь?

- Конкуренция на нашем рынке очень заметно выросла. И это совершенно нормально, это правильно. Так и должно быть. В свою очередь мы всегда открыты к сотрудничеству с коллегами и видим в них не столько конкурентов, сколько возможных партнером. Для совместной работы у нас есть все необходимое – техника, асфальтовые заводы, лаборатория. Так что я рад поздравить коллег и пожелать всем ярославцам качественных и безопасных дорог.