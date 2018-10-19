2018-10-19T17:49:20+03:00
Экономика

ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает о передаче показаний

ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает абонентам о важности своевременной передачи показаний приборов учета, вне зависимости от того, находится помещение в постоянном пользовании или нет
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»ПАО «ТНС энерго Ярославль»
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ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает абонентам о важности своевременной передачи показаний приборов учета, вне зависимости от того, находится помещение в постоянном пользовании или нет. Рекомендуемый период - с 23 по 25 число месяца.

Передать показания можно любым удобным способом:

1. На официальном сайте «ТНС энерго Ярославль»

2. В Личном кабинете на сайте «ТНС энерго Ярославль»: (необходима регистрация; в случае возникновения трудностей с авторизацией – можно обратиться за помощью,заполнив форму обратной связи)

3. В автоматическом режиме по телефону Единого контактного центра 8 (4852) 280-363

4. В терминалах и кассах партнеров компании (подробнее )

5. В мобильном приложении «ТНС энерго» (также необходима регистрация). Важно отметить, что пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте компании.

А также в течение рабочего дня можно обратиться к специалистам в Центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль» (адреса абонентских пунктов указаны в платежных документах).

Обращаем внимание на то, что вовремя переданные показания способствуют корректному выставлению счета за потребленную электроэнергию.

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