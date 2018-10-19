Ярославская конница Полина Иванова стала чемпионкой Европы по выездке

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-19T17:49:20+03:00

Ребенком Полина занималась и плаванием, и гимнастикой, но главным ее увлечением всегда были лошади

Недавно юной всаднице вслед за ее тренером пришлось покинуть Ярославль, чтобы остаться в конном спорте

Изменить размер текста: A A

Полина Иванова – чемпионка России-2016; чемпионка Европы-2016 (это – высшая ступень, поскольку чемпионатов мира для молодежи не проводится); неоднократный победитель и призер международных турниров в России и за рубежом. Кандидат в мастера спорта, поскольку еще не может стать мастером в силу своего возраста.

Девочка и кони

Полине Ивановой 15 лет. Учится и тренируется она в Москве. «Москвичкой» Полина стала совсем недавно – переезд оказался единственным способом продолжить занятия конным спортом с тренером, которая привела Полину к титулу лучшей в Европе. Дело в том, что Марии Яблоковой, тренировавшей юных всадников в ярославской конноспортивной школе, пришлось перейти на тренерскую работу в Москву.

Ребенком Полина занималась и плаванием, и гимнастикой, но главным ее увлечением всегда были лошади. Отец, Сергей Владимирович, вспоминает:

- Она все время тянула нас гулять на площадь Юности – покататься на лошадке. Потом мы начали возить Полину в парк-отель «Ярославль», куда перебрался с Которосльной набережной Конно-каретный двор. А позже ее приняли в ярославскую конноспортивную школу.

Полина стала призером первенства страны, вошла в состав детской сборной России и отправилась на чемпионат Европы

Чемпион Европы

Как и все будущие конники, Полина начала тренироваться в учебной группе, но ей быстро стало неинтересно просто ездить верхом по кругу. Выход подсказал знакомый Сергея Владимировича – Владимир Олегович Платов. Как и отец Полины, он достаточно известный в Ярославле предприниматель. А кроме того - конник, мастер спорта и судья международного уровня. Он познакомил Ивановых с тренером по выездке Марией Яблоковой.

В 2016 году Полина стала призером первенства страны и вошла в состав детской сборной России (в молодежной сборной есть три категории: дети, юноши и юниоры). И отправилась на чемпионат Европы. Это был единственный в истории раз, когда в выездке его выиграла российская сборная, пусть и детская. Полина стала чемпионом Европы.

«Мы топтались на месте»

А дальше… Дальше начались проблемы. Ни Ивановы, ни Яблокова о них рассуждать не хотят. Полине пришлось перейти к другому тренеру, а Мария Яблокова почувствовала себя на работе неуютно.

- Когда мне поступило предложение работать тренером в Москве, у уже понимала: нет смысла оставаться. Мне хотелось работать, но в Ярославле такой возможности я уже не видела.

Полина продолжала заниматься, но и она, и родители чувствовали: что топчутся на месте. Поскольку Полина нигде не выступала, в 2017-м она не попала в состав сборной.

Мария Яблокова – тренер. Мастер спорта по выездке, чемпионка России, ученица Олимпийского чемпиона, ярославца Валерия Волкова и его супруги. Среди ее воспитанников – Полина Иванова

Новые победы

Прошедшим летом Полина отправилась к своему тренеру в Москву. И снова выступает на соревнованиях. Она уже стала чемпионкой Московской области, а в октябре в Петербурге выиграла международный турнир Imperial Cup и получила Кубок Российского Императорского Дома по выездке, учрежденный династией Романовых.

В минувшие выходные Полина Иванова выиграла первенство Московской области и стала победительницей Всероссийских соревнований по выездке.

Жаль только, что и выступает она теперь не за Ярославскую, а за Московскую область.

Фото: Яблокова Мария