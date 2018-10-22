Ярославские дачники нашли в огороде кость мамонта

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-22T14:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сенсационная находка попалась дачникам в Некрасовском районе Ярославской области. Жители заказали себе на участок песок на одном из ближайших карьеров. А когда стали его выгружать, то увидели в куче странный предмет. Навели справки и еще больше удивились. Оказалось, с песком им привезли настоящую кость мамонта! А если точнее, позвонок хвостового отдела, который принадлежал взрослому животному.

Впрочем, специалисты не спешат называть это событие уникальным.

- Люди часто находят кости доисторических животных при строительстве домов и колодцев, во время подготовки котлована под пруд, - рассказал ярославский историк, археолог, преподаватель ЯрГу им. Демидова Иван Фролов.

Но вот откуда взялась конкретно эта кость - пока загадка.

- Раньше были так называемые ледниковые и межледниковые периоды, одни сменяли другие. Во время ледника, понятное дело, на территории области никто не жил, а вот в перерывах между мерзлотой, погода была очень благоприятной. В Ярославской области в такие периоды водились и шерстистые носороги, и верблюды, и мамонты. Кстати, именно с тех пор в наших краях живет русская выхухоль, - пояснил Фролов.

Находка оказалась позвонком хвостового отдела взрослого мамонта.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В то же время заявлять о том, что кость принадлежала мамонту, обитавшему именно на территоррии нынешней Ярославской области, нельзя. Во время смены периодов ледники таяли, беспрерывно двигались, сметая все на своем пути. Так образовывались сели, овраги и обрывы, формировался ландшафт. Вместе с ледниками с места на место переносились кости и окаменелости.

- Пока сложно определить место происхождения найденного позвонка. Мы отправили необходимые материалы на анализ. Это поможет определить: жил ли мамонт тут в межледниковье или же кость была занесена извне, - говорит археолог. - Если экспертиза покажет, что позвонок лежал в слое песка, которому около 20 тысяч лет, то есть смысл не только искать на карьерах остальные части скелета животного, но и следы древнего человека.

Руководство компании, которая разрабатывает тот самый песчаный карьер, откуда привезли артефакт, не против дальнейших исследований.

- Мы с радостью организуем подобные археологические раскопки, если карьеры будет вызывать какой-либо научный интерес, - прокомментировала заместитель генерального директора фирмы «ДДП» Ирина Нагорная. – Только обязательно надо проверить, действительно ли, тот самый песок был взят из нашего карьера. А то уже было несколько случаев, когда люди, говоря, что возят песок от нас, на самом деле, доставляли его из незаконных приисков.

Сейчас позвонок передан в коллекцию Ярославского музея-заповедника. Пока он не занял свое место среди экспонатов выставки «Природа Ярославского края», однако, очень скоро на новый археологический артефакт сможет посмотреть любой желающий.