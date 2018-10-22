2018-10-22T11:06:02+03:00
Общество

Первые владельцы электромобилей используют зарядные станции «Ярэнерго»

Их установили еще в 2015 году
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По словам обладателя карты Ивана Миньо, электрозарядными станциями он пользуется еженедельно.По словам обладателя карты Ивана Миньо, электрозарядными станциями он пользуется еженедельно.
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в рамках всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры, утвержденной компанией «Россети», формирует платформу для функционирования электротранспорта.

Так, еще в 2015 году специалисты филиала установили зарядные станции для электромобилей на парковке ТРЦ «Аура», у гостиницы «Святой Георгий» и около гипермаркета «Глобус». Несколько лет данные зарядные станции не имели спроса по причине нераспространенности у жителей региона личного электротранспорта. На данный момент RFID-карты, которые открывают доступ к электрозаправкам, выданы двум владельцам автомобилей, работающих на электроэнергии.

По словам обладателя карты Ивана Миньо, электрозарядными станциями он пользуется еженедельно. Полностью заряженные аккумуляторы его электромобиля позволяют проехать до 120 км, а затраты в среднем получаются рубль на километр против семи рублей на бензиновом автомобиле.

На данный момент RFID-карты, которые открывают доступ к электрозаправкам, выданы двум владельцам автомобилей, работающих на электроэнергии.

На данный момент RFID-карты, которые открывают доступ к электрозаправкам, выданы двум владельцам автомобилей, работающих на электроэнергии.

Также энергетиками была смонтирована зарядная станция около административного здания филиала по улице Войнова. Более двух лет Ярэнерго для собственных нужд эксплуатирует гибридный электромобиль MitsubishiOutlander PHEV. Подзарядка электромоторов последнего может происходить как от собственного двигателя, так и от внешнего источника питания. По данным производителя, Outlander PHEV способен проехать только на электротяге 52 км и обеспечить расход топлива в 1,9 литра на 100 километров пути при экономичном режиме использования и полностью заряженной батареи, выбрасывая при этом в атмосферу 44 г/км СО2. Для сравнения, современные автомобили обеспечивают уровень выбросов 200-300 г/км СО2. Согласно статистическим данным, за шесть месяцев 2018 года эксплуатация служебного электромобиля обошлась филиалу в два раза дешевле, чем аналогичного, но на бензиновом двигателе.

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» готов предоставить всем владельцам электротранспорта RFID-карты. Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей по адресу: ул. Республиканская, 80.

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