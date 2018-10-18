2018-10-18T11:21:04+03:00
Экономика

Что интересует абонентов ПАО «ТНС энерго Ярославль»

В адрес ПАО «ТНС энерго Ярославль» регулярно поступает большое количество вопросов от абонентов
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»ПАО «ТНС энерго Ярославль»
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По статистическим данным на конец сентября 2018 года, наиболее актуальные темы связаны с передачей показаний приборов учета, а также их заменой и опломбировкой. Согласно нормам Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», к использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

В случае, если прибор учета вышел из строя или истек срок его эксплуатации, расчеты за потребляемую электрическую энергию осуществляются первые 3 месяца по среднемесячному объему потребления, а далее по нормативу, утвержденному Постановлением Правительства Ярославской области от 28.06.2018 №473-п, с применением повышающего коэффициента 1,5.

При этом, повышающий коэффициент не применятся в отношении граждан, пользующихся жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также помещениями в аварийных и ветхих домах.

В связи с этим, ПАО «ТНС энерго Ярославль» обращает внимание потребителей на необходимость следить за сроком поверки прибора учета и его физическим состоянием.

Абонентов также интересует порядок расчетов в частном секторе на территории Ярославской области, алгоритм действий при смене собственника и порядок подачи заявлений о сезонном потреблении электроэнергии. Многие жители региона сейчас возвращаются с дачных участков в город, в связи с этим необходимо обратиться в ПАО «ТНС энерго Ярославль», чтобы привести в соответствие начисления по приборам учета.

Обращаться по вопросам, связанным с потреблением электроэнергии, можно через интернет-приемную на сайте компании https://yar.tns-e.ru/population/, очно в любом клиентском офисе обслуживания, а также по телефонам Единого контактного центра: 8-800-775-44-76 (для жителей области); 8 (4852) 280-363 (для жителей г. Ярославль); 8 (4855) 23-16-90 (для жителей г. Рыбинск).

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