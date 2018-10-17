«Держали голым в одиночной клетке»: адвокат Эльдар Лузин рассказал подробности о пытках заключенного в рыбинском СИЗО

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-17T16:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин рассказал о новых заявлениях заключенных по поводу пыток в колониях и СИЗО Ярославской области. По его словам, еще два осужденных обратились к правозащитникам.

- Заключенный Валяев заявил, что его избивал в исправительной колонии №8 Сардор Зиябов, который сейчас арестован по делу Евгения Макарова, - рассказал «КП-Ярославль» Эльдар Лузин. - После того, как он обратился к нам, руководство колонии ходатайствовало об изменении у Валяева режима содержания на тюремный. То есть - его хотят вывезти из Ярославской области.

Кроме того, по словам заключенного, с конца 2016 до лета 2017 года с подъема до отбоя сотрудники колонии крутили громкую музыку - патриотические песни и шипящее радио. Валяев пытался свести счеты с жизнью. Юрист считает, что попытка вывезти заключенного, который достаточно долго сидел, и его заявление - вещи связанные.

- Второе заявление поступило от заключенного Юлдашева, - продолжил Эльдар Лузин. - Его отправили на операцию в конце 2017 года. После операции три-четыре дня его били в рыбинском СИЗО-2. Кроме того, по словам Юлдашева, его каждый день до отбоя держали голым в «одиночной клетке».

Заявления заключенных адвокат Лузин направил в Следственный комитет в начале сентября. Дело Валяева передали в Главное следственное управление, поскольку Сардор Зиябов - фигурант дела об избиении Евгения Макарова. Дело Юлдашева - в Следственное управление Рыбинска. По словам Эльдара Лузина, по обоим заявлениям не принято никаких процессуальных решений.

Напомним, СК начал проверку по факту избиения заключенного Юлдашева.