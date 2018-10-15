В Ярославле поставили контейнеры для раздельного сбора мусора: адреса

15 Окт. 17:52 2018-10-15T18:09:00+03:00

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С 1 октября в Ярославле начали ставить контейнеры для раздельного сбора мусора. Они оранжевые, в них собирают пластик, бумагу, картон и стекло. Сейчас их всего 35 – и стоят они в основном в Брагино. За первые две недели ярославцы начали потихоньку привыкать к тому, что мусор можно собирать раздельно.

- По сравнению с началом месяца мы фиксируем положительную динамику, - рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. - У людей процесс вникания идет. Весь мусор – и из зеленых, и из оранжевых контейнеров – отвозится на мусоросортировочные станции. Там отбирают то, что можно отправить на переработку – то есть, сырье, которое не загрязнено органическими отходами. Все это затем прессуют в брикеты. Они копятся, а затем мы их продаем. Тот мусор, что переработать нельзя, отправляется на полигоны.

До конца октября планируют поставить еще 15 контейнеров в Ярославле. Затем – уже по всему городу, на тех площадках, где есть для них место. А после – уже и по всей области. В ближайшей перспективе раздельный сбор мусора хотят опробовать в Брейтовском районе.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса площадок, где стоят контейнеры для раздельного сбора мусора:

1. ул. Громова, д.22

2. ул. Волгоградская, д.43

3. ул. Бабича, д.15

4. ул. Туманова, д.7

5. ул. Пионерская, д.5

6. ул. Панина, д.10

7. ул. Строителей, д.19

8. ул. Труфанова, д.36 корп.2

9. ул. Батова, д.5

10. ул. Блюхера, д.56

11. ул. Колесовой, д.44

12. ул. Невского, д.3

13. Ленинградский проспект, д. 52

14. ул. Жукова, д. 12

15. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86

16. ул. Рыкачева, д. 17

17. 2-й Брагинский проезд, д. 3 к.2

18. ул. Романовская, д. 2

19. ул. Романовская, д. 9

20. ул. Романовская, д. 15

21. ул. Урицкого, д. 36

22. ул. Урицкого, д. 52

23. ул. Урицкого, д. 45А

24. ул. Моторостроителей, д. 1 к.2

25. ул. Бабича, д. 17 к.2

26. ул. Блюхера, д. 36

27. ул. Панина, д. 7

28. ул. Панина, д. 31

29. ул. Ленинградский, д. 113

30. ул. Батова, д.3 к.2

31. ул. Ленинградский проспект, д. 56/18

32. ул. Труфанова, д. 29 к.4

33. ул. Труфанова, д. 25

34. ул. Громова, д. 42

35. ул. Дзержинского, д. 6 к.2