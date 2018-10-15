В Ярославле поставили контейнеры для раздельного сбора мусора: адреса
С 1 октября в Ярославле начали ставить контейнеры для раздельного сбора мусора. Они оранжевые, в них собирают пластик, бумагу, картон и стекло. Сейчас их всего 35 – и стоят они в основном в Брагино. За первые две недели ярославцы начали потихоньку привыкать к тому, что мусор можно собирать раздельно.
- По сравнению с началом месяца мы фиксируем положительную динамику, - рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. - У людей процесс вникания идет. Весь мусор – и из зеленых, и из оранжевых контейнеров – отвозится на мусоросортировочные станции. Там отбирают то, что можно отправить на переработку – то есть, сырье, которое не загрязнено органическими отходами. Все это затем прессуют в брикеты. Они копятся, а затем мы их продаем. Тот мусор, что переработать нельзя, отправляется на полигоны.
До конца октября планируют поставить еще 15 контейнеров в Ярославле. Затем – уже по всему городу, на тех площадках, где есть для них место. А после – уже и по всей области. В ближайшей перспективе раздельный сбор мусора хотят опробовать в Брейтовском районе.
НА ЗАМЕТКУ
Адреса площадок, где стоят контейнеры для раздельного сбора мусора:
1. ул. Громова, д.22
2. ул. Волгоградская, д.43
3. ул. Бабича, д.15
4. ул. Туманова, д.7
5. ул. Пионерская, д.5
6. ул. Панина, д.10
7. ул. Строителей, д.19
8. ул. Труфанова, д.36 корп.2
9. ул. Батова, д.5
10. ул. Блюхера, д.56
11. ул. Колесовой, д.44
12. ул. Невского, д.3
13. Ленинградский проспект, д. 52
14. ул. Жукова, д. 12
15. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86
16. ул. Рыкачева, д. 17
17. 2-й Брагинский проезд, д. 3 к.2
18. ул. Романовская, д. 2
19. ул. Романовская, д. 9
20. ул. Романовская, д. 15
21. ул. Урицкого, д. 36
22. ул. Урицкого, д. 52
23. ул. Урицкого, д. 45А
24. ул. Моторостроителей, д. 1 к.2
25. ул. Бабича, д. 17 к.2
26. ул. Блюхера, д. 36
27. ул. Панина, д. 7
28. ул. Панина, д. 31
29. ул. Ленинградский, д. 113
30. ул. Батова, д.3 к.2
31. ул. Ленинградский проспект, д. 56/18
32. ул. Труфанова, д. 29 к.4
33. ул. Труфанова, д. 25
34. ул. Громова, д. 42
35. ул. Дзержинского, д. 6 к.2