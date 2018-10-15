Двухдневный визит: Костромская область расширяет международное сотрудничество

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-15T15:26:46+03:00

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию

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Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию. Двухдневный визит в Стамбул выдался богатым на переговоры, обсуждение взаимовыгодных проектов в различных сферах и конкретные договоренности о сотрудничестве.

Главная тема визита – расширение экономических связей между Турецкой Республикой и Костромской областью. В прошлом году товарооборота между сторонами превысил 13 миллионов долларов США. Но перспективы, по мнению экспертов, намного масштабнее.

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию

Руководитель Стамбульской промышленной палаты Аднан Далгакыран на встрече с костромским губернатором подчеркнул, что сегодня представители предпринимательского сообщества Турции делают особую ставку в развитии отношений и реализации важных проектов не столько на Москву, сколько на регионы.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с регионами России, в том числе, с Костромской областью. И, конечно, самое главное, что мы ценим в совместной работе с российскими партнерами – это атмосфера доверия, а также возможность безопасно вести свой бизнес», - отметил руководитель Стамбульской промышленной палаты Аднан Далгакыран.

Так, в ходе бизнес-миссии инвестиционный потенциал Костромской области и возможности для размещения на ее территории деревоперерабатывающих предприятий, были презентованы крупному турецкому холдингу «Yildizlar Yatirim». Компания намерена создать производство по глубокой переработке древесины на территории РФ. Кострому инвестор рассматривает, как край, богатый лесными ресурсами, имеющий кадры и удобную транспортную логистику.

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию

На встрече с представителями турецкого холдинга костромские лесопромышленники заверили, что новое предприятие на территории региона будет обеспечено сырьём в полном объеме. По предварительным расчетам, в год потребуется до одного миллиона кубических метров древесины.

«Стороны договорились принципиально о том, что до конца этого года представители компании приезжают и предметно рассматривают площадки, возможные для размещения крупных лесоперерабатывающих производств», - сообщил по итогам встречи с потенциальными инвесторами губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Целого ряда двусторонних договоренностей удалось достичь собственникам лесоперерабатывающих предприятий Костромской области во время Международной выставки оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности, которая в дни визита проходила в Турции.

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию

«Ехали с намерением встретиться с одной из турецких компаний, потенциальным инвестором для размещения производства глубокой деревопереработки на территории региона. В результате Сергей Константинович и мы провели переговоры с собственниками и высшим менеджментом трех крупных международных компаний. Впереди много работы, перспективы хорошие. Поездку я и мои коллеги считаем очень продуктивной», - рассказал президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области Андрей Смирнов.

Лесная отрасль – перспективное, но не единственное направление, которое намерены совместно развивать Костромская область с турецкими партнерами. На встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова с президентом Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции Мустафой Камаром достигнута договоренность об обучении турецкой молодежи на дизайнерском направлении в Красносельском училище художественной обработки металлов, которое сегодня является ведущим учебным заведением по подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Турецкая сторона, в свою очередь, пригласила студентов КУХОМа и КГУ принять участие в художественных конкурсах, по итогам которых победителям представляется возможность проходить обучение и стажировку в Италии за счет средств гранта.

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию

Кроме того, по итогам встреч представители одной из туристических компаний Турции вышли с инициативой открыть собственное представительство в городе Костроме, чтобы без посредников работать с потенциальными клиентами.

«Визит губернатора Костромской области вместе с представителями бизнес-сообщества региона будет содействовать дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами. Я считаю, что тот научно-технический и промышленный потенциал, который есть у костромского региона, как в ювелирной, так и лесной промышленности, обеспечит нам новые точки роста», - подчеркнул руководитель Стамбульской промышленной палаты Айдар Гашигуллин.

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила с бизнес-миссией Турцию

Фото: Администрация города Костромы