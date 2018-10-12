2018-10-12T17:39:11+03:00
Кострома

Костромская область расширяет границы международного экономического сотрудничества

Костромская область и Турция намерены увеличить внешнеторговый оборот за счет новых контактов и проектов в лесопромышленной и ювелирной сферах. Губернатор Сергей Ситников отправился с Турецкую Республику с бизнес-миссией.
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Губернатор Сергей Ситников отправился с Турецкую Республику с бизнес-миссией.Губернатор Сергей Ситников отправился с Турецкую Республику с бизнес-миссией.
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В центре внимания встреч и переговоров – экономическое и инвестиционное партнерство, прежде всего, в ювелирной и лесопромышленной отраслях. Для этого в страну отправились представители регионального Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров, руководителей лесоперерабатывающих предприятий.

Региону есть, что предложить, используя конкурентное преимущество. Сегодня Костромская область обладает самыми большими лесными ресурсами среди регионов ЦФО. Общий запас древесины – более 700 миллионов куб. метров. Это дает возможность реализовать проекты по глубокой переработке древесины. Свободная расчетная лесосека составляет 3,2 миллионов куб. метров.

Конкретные направления сотрудничества лесопромышленники намерены обсудить во время двух международных выставок, посвященных оборудованию для деревообрабатывающей промышленности и развитию мебельного производства 13 октября. Костромские и турецкие бизнесмены смогут лично провести деловые переговоры.

Ювелирной отрасли, которая очень популярна в Турции, была посвящена встреча губернатора Сергея Ситникова и президента Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Мустафы Камара – собственником одной из ведущих в стране компаний Roberto Bravo. Глава региона представил турецкой стороне новые направления сотрудничества, и рассказал о создании в Костромской области Центра компетенций ювелирной промышленности. Этот проект уже получил поддержку Правительства РФ.

По информации областной пресс-службы, уже достигнуты определенные договоренности. Например, турецкие студенты смогут получить уникальную возможность обучаться в КУХОМе Красносельского района области на дизайнеров-ювелиров, а костромские – приглашены на художественные конкурсы, победители которых смогут практиковаться у мастеров ювелирного дела в Италии.

В администрации региона уверены, что бизнес-миссия поможет увеличить внешнеторговый оборот между сторонами. В 2017 году он составил более 13,6 миллионов долларов США.

Сегодня Костромская область поставляет в Турцию фанеру, пиломатериалы, запасные части для двигателей, насосы и составы для огнетушителей. В наш регион от турецких коллег завозится продукция химической промышленности, оборудование, изделия из черных металлов и электроаппаратура.

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