2018-10-12T16:05:43+03:00
Звезды

Трехсотлетняя книга была найдена в погребе ярославского дома

Литературный памятник продается на «Юле» за полмиллиона
Полина ЗАЙЦЕВА
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Старинную рукопись нашли в подвале частного дома. Фото: сайт бесплатных объявлений "Юла".Старинную рукопись нашли в подвале частного дома. Фото: сайт бесплатных объявлений "Юла".
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На известной российской площадке для продажи товаров появилось объявление о продаже рукописной книги рубежа 17-18 веков. Стоимость памятника литературы владелец оценил в 500 тысяч рублей.

Обладателем раритета оказался некий Сергей. Он рассказал «КП-Ярославль», что весной помогал пожилой родственнице ремонтировать частный дом в Толгском поселке. Разгребал погреб – вдруг одна из досок на полу хрустнула. Сергей ее убрал и увидел внизу книгу. Рукопись находилась в переплете, обтянутом кожей. Было понятно, что вещь – старинная и ценная. Но насколько?

- В Ярославской области перекупщики, видимо, рассчитывая на пьяниц, которым нужны любые деньги, называли цену книги в 15-20 тысяч рублей. Я решил съездить с рукописью в столицу, там ее готовы были купить за 300 тысяч. Не знаю почему, но тогда я не решился продать книгу, - рассказал владелец артефакта.

Специалисты оценили рукопись в полмиллиона рублей. Фото: сайт бесплатных объявлений "Юла".

Специалисты оценили рукопись в полмиллиона рублей. Фото: сайт бесплатных объявлений "Юла".

Еще один эксперт оценил древнюю рукопись в полмиллиона, назвав при этом и примерное время создания. Также, он обратил снимание на то, что книга находится в цельнокожаном переплете с тиснением, а на страницах рукописи есть печати, которые могут указывать на то, что создана она была в неком Липецком поселении.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Маргарита Гелиевна Пономарева, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и издательского дела Ярославского педагогического университет:

- Несомненно, эта рукопись – уникальный памятник. По цельнокожаному переплету с тиснением можно точно сказать, что первый владелец книги был богат. Подобную роскошь мог позволить себе далеко не каждый. По тем фрагментам текста, которые можно разобрать на фотографии, можно предположить, что книга посвящена одному из Московских соборов.

Скорее всего, ее владельцем раньше был богатый человек. Фото: сайт бесплатных объявлений "Юла".

Скорее всего, ее владельцем раньше был богатый человек. Фото: сайт бесплатных объявлений "Юла".

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