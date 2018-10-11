Проплывая над городом

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-11T13:15:53+03:00

Яхта виртуальной реальности - словно машина времени, в которую садишься и летишь в режиме беспосадочного полета, но, в отличии от героя Герберта Уэллса, благополучно возвращаешься в то место и время, откуда стартуешь

Яхта дополненной виртуальной реальности на подводных крыльях «Looker» от ГК «Паритет» во время речной прогулки способна подарить яркие, ни с чем не сравнимые ощущения полета над Ярославлем всем желающим

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Мир виртуальной реальности сегодня набирает популярность с каждым днем: это и различные шлемы и очки в компьютерных играх, в кинотеатрах и развлекательных центрах, всевозможные качающиеся платформы с брызгами воды… Но у всех этих устройств есть один существенный недостаток: львиная доля ощущений - зрительные, доставляемые посредством все тех же очков и шлемов. А сам путешественник в виртуальную реальность как сидел в кресле, так и сидит, ну максимум платформа под ним слегка покачается да вода брызнет.

Технологический тупик? Только не для ярославских изобретателей-судостроителей Группы компаний «Паритет». Их уникальная инновационная разработка - скоростная яхта на подводных крыльях, оснащенная устройствами для погружения в виртуальную реальность, доставляет незабываемые ощущения всем, кто совершает на ней водную прогулку.

Технический директор ГК «Паритет» Евгений Захарченко: «Уникальность нашей разработки в том, что зрительные ощущения, иллюзии виртуальной реальности дополняются динамическими, реальными ощущениями ускорения, скорости, движения, полета

Команда «Комсомолки», конечно, не могла упустить такую возможность и воспользовалась приглашением создателей яхты «Looker» - прокатиться по нашим речным просторам в один из солнечных осенних дней. И вот мы на борту красавицы-яхты, пришвартованной у яхт-клуба «Адмирал». Красивое, комфортабельное судно с закрытой нижней и открытой верхней палубой способно принять на борт до 40 человек, а его максимальная скорость - 80 км в час.

- В чем уникальность нашей разработки? В том, что зрительные ощущения, иллюзии виртуальной реальности дополняются динамическими, реальными ощущениями ускорения, скорости, движения, полета, - объясняет наш капитан, инструктор и гид, технический директор ГК «Паритет» Евгений Захарченко. - Когда эти ощущения синхронизируются с картинкой виртуальной реальности, пассажир полностью в нее погружается, особенно когда яхта выходит на крыло, набирает скорость. Именно высокие скоростные возможности судна позволяют добиться реального ощущения воздушного полета.

Скоростная яхта на подводных крыльях, оснащенная устройствами для погружения в виртуальную реальность, доставляет незабываемые ощущения всем, кто совершает на ней водную прогулку

И вот мы рассаживаемся в специальные удобные кресла, надеваем регулируемые очки виртуальной реальности, подключаем наушники и - отправляемся в самый настоящий полет! Ощущения действительно незабываемые: город Ярославль предстает во всей своей красе и масштабе, а мы чувствуем себя пролетающими над нашим прекрасным городом на настоящем самолете или вертолете, и даже внутренний мандраж возникает при выполнении пилотом виражей, фигур высшего пилотажа. А на самом деле, как выяснилось, яхта летит над волнами абсолютно ровно, и все пролеты под мостом и над мостом - всего лишь виртуальная реальность, иллюзия!

- Ощущение одно - просто ВАУ!!! - делится впечатлениями наша коллега Наташа. - Когда мы как будто бы пролетали под мостом, я непроизвольно пригнулась и схватила за руку Олю, сидящую в соседнем кресле, - страшно и здорово, как на американских горках! Ну и насколько же все-таки красив наш Ярославль, взглянуть на него с высоты птичьего полета - настоящее эстетическое удовольствие!

Тот самый виртуальный Ярославль, который пассажиры яхты могут наблюдать в ощущениях полета над городом уже на следующий год с открытием сезона навигации, предстанет пассажирам Яхты виртуальной реальности в двух ипостасях: в своем современном облике и в исторической ретроспективе. Программисты и конструкторы ГК «Паритет» готовят для ярославцев и гостей нашего города настоящее путешествие в прошлое древнего русского града. Полетать можно будет как над первым поселением, основанным Ярославом Мудрым, увидев тот самый легендарный поединок Ярослава с медведем, так и над торговым купеческим градом, богатым, богомольным, с белокаменным кремлем и монастырями, златоглавыми храмами, часть которых к нашему времени уже не сохранилась. Можно будет увидеть тот город, где собирали ополчение князь Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин, где развивали первые промышленные производства основатели знаменитых купеческих династий, тот златоглавый и белокаменный град над Волгой, по которому палили из пушек и пулеметов войска большевиков летом 1918 года… Словом, просто сесть в машину времени и лететь в ней в режиме беспосадочного полета, но, в отличие от героя Герберта Уэллса, благополучно вернуться в то место и время, откуда стартовали.

И вот мы рассаживаемся в специальные удобные кресла, надеваем регулируемые очки виртуальной реальности, подключаем наушники и - отправляемся в самый настоящий полет!

- Нашему проекту виртуальной реальности, над которым работала команда инженеров, судостроителей и программистов ГК «Паритет», исполнился примерно год, - рассказывает Евгений Захарченко.- В итоге мы добились полной синхронизации ощущений пассажира, реальных физических перегрузок, которые человек получает во время полета, и зрительных ощущений полета над городом, над любым местом Земли и даже в космосе. При этом динамический режим ощущений виртуальной реальности регулируется в зависимости от пожеланий пассажира: кому-то нужно и виражи покруче, и ощущения поярче, а кто-то предпочитает более спокойный, размеренный полет. Если капитан увидит, что кого-то из пассажиров укачивает, он переключит программу в более комфортный, мягкий режим.

Так что в будущем году, в мае, в Ярославле откроется новая точка туристического притяжения, интерес к которой уже очень высок как в России, так и за рубежом. С открытием навигации-2019 на новой Яхте дополненной виртуальной реальности смогут прокатиться до Толги и обратно все желающие: причал будет располагаться на Губернаторском спуске Волжской набережной в Ярославле.

Почетной грамотой губернатора Ярославской области было награждено ООО "Паритет-Центр" и соучредитель компании Алексей Лукьянов

За выдающиеся результаты деятельности в сфере промышленности по результатам 2017 года, за создание уникального промышленного продукта - яхты на подводных крыльях Почетной грамотой губернатора Ярославской области было награждено ООО «Паритет-Центр» и соучредитель компании Алексей Лукьянов. Грамоту Алексею Борисовичу на торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня промышленности Ярославской области 2 октября 2018 года вручил глава региона Дмитрий Миронов. Накануне награждения 2 октября губернатор осмотрел экспозицию инновационной техники, представленной промышленными предприятиями региона. Дмитрий Миронов и члены областного правительства вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, заместителем губернатора Севастополя Ильей Пономаревым, представителями вузов и крупных предприятий полуострова поднялись на борт скоростной яхты на подводных крыльях, разработанной и собранной на верфи ГК «Паритет», откуда наблюдали шоу-показ техники. Крымчанам и многочисленным гостям полуострова яхта на подводных крыльях уже очень хорошо знакома: как отметил Дмитрий Миронов, ярославские скоростные суда производства ГК «Паритет» отлично зарекомендовали себя в том числе и на крымском побережье. В рамках визита Сергей Аксенов смог лично сесть в кресло рулевого яхты и испытать ее в водном пространстве Ярославии. «Непередаваемые эмоции» - так написал он в своем блоге, разместив видео с водной прогулки на скорости 62 км в час. Ранее суда ГК «Паритет» демонстрировались руководителю Федерального агентства по туризму Олегу Сафонову, побывавшему в Ярославле летом прошлого года.

- Мне понравились эти современные, красивые лодки, которые разработаны и производятся в Ярославле, - поделился впечатлениями Олег Сафонов. - Конечно, это очень интересный туристический продукт. Туристы смогут пройти по Волге, полюбоваться городом с воды и посмотреть на него с высоты птичьего полета. Убежден, что этот продукт будет пользоваться большим спросом и способствовать развитию туризма в регионе.

Достоинства новой яхты, того самого уникального промышленного продукта, отмеченного грамотой губернатора, смог оценить и Президент России Владимир Путин во время его рабочей поездки в Ярославскую область.

Кроме виртуальной реальности на борту можно насладиться природной красотой

Фото: Иван ВЕТРОВ, Тамара СМИРНОВА