Антон Герасимов: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» готов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-11T12:17:54+03:00

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- Антон Александрович, как филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» готовился к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 годов? Был ли учтен опыт прошлых ОЗП? Какие первостепенные задачи стояли перед коллективом?

- Подготовка электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода - это масштабная работа всего коллектива «Ярэнерго». Для успешного его прохождения был разработан и утвержден план мероприятий, создана комиссия по предварительной проверке готовности структурных подразделений.

Опыт предыдущего осенне-зимнего периода, безусловно, учли. Но предугадать, какие погодные сюрпризы нам подготовит зима на 100% невозможно. Поэтому, прежде всего, готовим персонал. На сегодня уже готовы шесть мобильных бригад, оснащенные необходимыми техническими средствами для условий автономной работы и готовые выехать в любые регионы присутствия ДЗО ПАО «Россети». Заключены соглашения о взаимодействии при аварийно-восстановительных работах с подрядными организациями, муниципальными районами области, филиалом АО СО «ЕЭС» Ярославское РДУ, ГУ МЧС и Валдайским ПЭМС, субъектами электроэнергетики.

В ходе подготовки к предстоящей зиме персонал филиала «Ярэнерго» выполнил капитальный ремонт 1164,78 км линий электропередачи 0,4 - 110 кВ, отремонтировал 218 выключателей 6 - 110 кВ, 39 трансформаторов 6 - 10 кВ, 151 разъединитель, 103 трансформаторных подстанций 6(10)/0,4кВ, заменил 268 опорно-стержневых изоляторов.

- Что сделано для увеличения надежности и бесперебойной работы электросетевого комплекса Ярославской области в период зимнего максимума нагрузок?

- Филиал реализует ряд программ, направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса.

Мы продолжаем реконструировать сети. В этом году заменили 60 км неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод. Особое внимание отведено обеспечению безаварийной работы воздушных линий электропередачи, проходящих через лесные массивы. Для этого ежегодно расширяем просеки воздушных ЛЭП. В этом году объем превысил 270 га, и основная часть его практически выполнена. Также ведется работа по расчистке просек и удалению деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, и план этого года - свыше тысячи гектар - будет выполнен в срок. Эта важно для нормального функционирования электросети в период ОЗП.

Ведется работа по переходу к активно-адаптивным электрическим сетям. Установлен 21 реклоузер для наиболее эффективного и экономичного повышения показателей надежности электроснабжения потребителей. Смонтировано 45 индикаторов коротких замыканий в распределительной сети 6 - 10 кВ, которые позволят значительно сократить время ликвидации аварий, а следовательно и время отключения потребителей. Использование этого оборудования облегчит труд специалистов оперативно-выездных бригад. Кроме того, в распределительных сетях 6 - 10/0,4 кВ филиала «Ярэнерго» уже применяются инновационные технологии, способствующие повышению надежности работы электросетевого комплекса. Это трансформаторы с пониженными потерями холостого хода и короткого замыкания, столбовые трансформаторные подстанции с применением трансформаторов навесного исполнения.

В настоящее время завершается реконструкция крупных питающих центров 35 - 110 кВ: «Аббакумцево», «Кулаково» и«Ватолино». На подстанциях производится замена отслуживших свой срок трансформаторов на современное оборудование с большей пропускной способностью. Делается это в том числе и для того, чтобы обеспечить вновь присоединяемых потребителей бесперебойным электроснабжением.

- Как укомплектован персонал районов электрических сетей филиала «Ярэнерго»? Обновлялась ли спецтехника?

- На сегодняшний день «Ярэнерго» укомплектовано высокопроходимой авто- и спецтехникой. В 2018 году закуплено 16 единиц техники. Это новые бригадные автомобили, грузовой бортовой автомобиль и ГАЗ бортовой с КМУ, бурильная и бурильно-крановая машины, автогидроподъемник на шасси ГАЗ.

Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей в случае аварийных ситуаций на балансе филиала укомплектованы и распределены по районам 37 передвижных РИСЭ общей мощностью 4,093 МВт. В прошлом году приобретен резервный источник электроснабжения мощностью 400 кВт на базе КАМАЗа.

в ходе подготовительных работ к зиме. Фото: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

- Какую оценку готовности к зиме получил филиал Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор»? Есть ли «узкие» места и как филиал их устраняет?

- Любые замечания или требования проверяющих структур - это повод проанализировать свою работу, посмотреть на нее со стороны. Это важно, поэтому филиал со всей ответственностью ежегодно подходит к этому этапу.

К нам были некоторые замечания, которые мы устранили незамедлительно. Надо отметить, что нарушений, влияющих на нормальную работу электрических сетей, в том числе в период осенне-зимних низких температур, выявлено не было. Все электросетевое оборудование находится в работе, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» обеспечивается надежное электроснабжение потребителей.

- Используются ли в филиале собственные рационализаторские разработки? Какие из них эффективно применяются в ОЗП?

- В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» получил свидетельства на несколько рациональных предложений.

Сейчас в филиале тестируется проект «Интерактивный макет РЭС». Это интерактивная визуализация электрических сетей. Его использование позволит не только проводить тренировки персонала, но и организовывать аварийно-восстановительные работы. Используя современные технологии отображение электрических сетей на карте с привязкой к реальным координатам позволит оптимально использовать имеющиеся ресурсы.

Используя преимущество беспилотных летательных аппаратов, пробуем сокращать время поиска мест повреждений в ночное время. Так называемая система визуального контроля ВЛ с применением светоотражающей ленты, которая как пилотный проект уже реализована в 8 пролетах ЛЭП для испытаний в предстоящий ОЗП.

Кстати, именно эти два проекта - интерактивный макет РЭС и система визуального контроля с применением светоотражающей ленты - уже активно используются в подготовке и проведении учений, противоаварийных тренировок, обучении персонала, а также при работе Штаба по ликвидации последствий неблагоприятных гидрометеорологических явлений, организации аварийно-восстановительных работ.

В планах на ближайшее будущее - рассмотреть внедрение в филиале «Ярэнерго» цифрового предрейсового медосмотра, цифровой системы приема и обработки обращений потребителей, цифрового контроля применения средств защиты при работах в электроустановках, а также идентификационных карт работников с QR-кодом, обеспечивающих хранение персональных данных.

- Известно, что представленное филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» рационализаторское предложение «Мобильное приложение - «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии» получило высокую оценку на Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики «Энергопрорыв-2018» в Сколково. Расскажите о нем подробнее.

- Да, «Мобильное приложение - «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии» отдельно отмечено комиссией на Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики «Энергопрорыв-2018» в Сколково. Филиал «Ярэнерго» приглашен вне конкурса на финальное мероприятие в рамках молодежного дня Российской энергетической недели 6 октября.

Это мобильное приложение повысит эффективность и производительность бригад по учету электроэнергии, значительно сократив время на проведение визуального осмотра и снятия показаний с приборов учета. За счет автоматической синхронизации исключается ручной перенос данных из мобильного устройства в корпоративную информационную систему управления ресурсами SAPERP модуль I-SU, что позволит снизить объем бумажного документооборота.

Реализация проекта будет производиться в несколько этапов. Уже в этом году он найдет применение в нашем филиале, а в 2019 году планируется его внедрение в филиалах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Уверен, что проект будет востребован не только в компаниях группы ПАО «Россети», но и в ТСО, предприятиях ЖКХ.