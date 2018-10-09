Осенний призыв 2018 в Ярославле: гламурным парням здесь не место

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-09T19:04:17+03:00

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Осенний призыв в Ярославской области набирает обороты. Кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря.

- Все призывники из Ярославской области отправятся служить в субъекты Западного военного округа, - сообщил военный комиссар Ярославской области Николай Сурков. - Больше всего парней пойдет в сухопутные войска и нацгвардию, часть ярославцев станут моряками, десантниками и даже спецназовцами.

Традиционно из Ярославской области будет несколько кандидатов в президентский полк - около 10 -15 человек. А кто-то на службе будет крутить баранку - водителями в разные рода войск отправят 158 призывников.

План региона на этот осенний призыв - 700 человек. По словам Суркова, 1109 призывников уже прибыли на комиссию. Правда, из них точно пойдут служить 319 человек, 196 – направили на дополнительное медицинское обследование, 436 парней имеют отсрочку и 158 - освобождены от службы в армии вообще. Четверть призывников не наденут солдатскую форму из-за плохого здоровья. Причем на первом месте у ярославских призывников, по данным военкоматов, психические расстройства. Также среди негодных по здоровью много ребят с искривлением позвоночника и плоскостопием. Не берут в армию и ребят с нетрадиционной ориентацией.

- «Гламурным парням» в Вооруженных силах не место,- отрезал Сурков.

Есть и те, кто не хочет служить «по соображениям совести». На так называемую альтернативную службу в этот призыв подали заявление 9 человек. Вместо плаца они будут топтать коридоры больниц и почтовых отделений. Как правило, такой способ отдавать долг Родине выбирают адепты некоторых религий, которым держать оружие запрещают убеждения.

Тем же, кто все-таки пополнит ряды новобранцев, военный комиссар Ярославской области пообещал, что форму выдадут по размеру и в армию проводят, как надо. Призывникам пообещали на сборном пункте трехразовое питание, выступление ветеранов, благословение священников, экскурсию в музей Боевой славы.