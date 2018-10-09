Места на Осташинском кладбище закончатся до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-09T12:17:38+03:00

Власти планируют добавить к нему новый участок, где хоронить людей можно буде еще два года

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Тема кладбищ для Ярославля больная. Она не особенно муссируется, но все жители знают, что последнее кладбище, где хоронят сейчас умерших - Осташинское - скоро будет заполнено под завязку. Власти Ярославля это еще раз подтвердили.

- Срок полной заполняемости существующюего погоста - конец 2018 года, - констатировал 9 октября на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства Олег Одинцов, заместитель директора ДГХ - начальник инженерного обеспечения.

К счастью, мэрия нашла временное решение. Рядом с кладбищем откроют для захоронений дополнительный участок. Он будет примыкать к границе нынешнего погоста. Сейчас идет работа по его внесению в Генеральный план города, геологические и геодезические испытания, разработка проекта территории.

- Планируем успеть к тому моменту, когда закроется основная территория кладбища, - добавил Одинцов.

Правда, и этой территории хватит по разным оценкам, всего на 1,5 -3 года. А что дальше? Найти новый участок под захоронения в черте Ярославля, по заключению властей, на 99% нет возможности. Мэрия намерена договариваться о передаче под эти нужды земли в Ярославском районе. Уже проработаны два варианта - в районе деревень Лесная поляна и Корюково. Но окончательное решение так и не принято.

- В течение месяца мы намерены определиться, по какому пути идти, - прокомментировал заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Сроки, действительно, поджимают. Ведь на оформление, подготовку участка под кладбище требуется те же же год-два. Поэтому депутаты муниципалитета взяли этот вопрос на особый контроль. В декабре с мэрии потребуют ответ о проделанной работе и принятых решениях.