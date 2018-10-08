Голосуем за мэра Ярославля: кого бы вы выбрали новым главой города?

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-08T14:51:37+03:00

Если бы выбор главы Ярославля зависел от вас, кому бы вы отдали предпочтение из следующих кандидатур? Фото: Роман Рыжиков

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После ухода Владимира Слепцова с поста мэра Ярославля исполняющим обязанности главы города стал бывший мэр Переславля-Залесского Владимир Волков. Станет ли он полноправным мэром Ярославля, покажут результаты конкурса, который пройдет среди претендентов на это место ориентировочно в конце года. По закону, сейчас мэра Ярославля выбирают не жители, а депутаты муниципалитета. Кандидаты подают свои заявления конкурсной комиссии. Она проверяет, соответствует ли претендент заявленным в условиях конкурса требованиям. И после этого кандидатуры выносятся на рассмотрение городских депутатов.

Безусловно, Волков сейчас считается главным претендентом на кресло градоначальника. Как никак он пользуется поддержкой правительства региона. Между тем, о желании составить конкуренцию Волкову уже заявил ярославский политик, бывший депутат Ярославской областной Думы Сергей Балабаев. Скорее всего, ближе к выборам появятся и другие претенденты.

Друзья, а если бы выбор главы Ярославля зависел от вас, кому бы вы отдали предпочтение из следующих кандидатур? Хотите поддержать кого-то другого - пишите комментарии. Итоги подведем 19 октября.