2018-10-08T14:51:37+03:00
Политика

Голосуем за мэра Ярославля: кого бы вы выбрали новым главой города?

Опрос среди читателей «Комсомолки»
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Если бы выбор главы Ярославля зависел от вас, кому бы вы отдали предпочтение из следующих кандидатур?Если бы выбор главы Ярославля зависел от вас, кому бы вы отдали предпочтение из следующих кандидатур?Фото: Роман Рыжиков
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После ухода Владимира Слепцова с поста мэра Ярославля исполняющим обязанности главы города стал бывший мэр Переславля-Залесского Владимир Волков. Станет ли он полноправным мэром Ярославля, покажут результаты конкурса, который пройдет среди претендентов на это место ориентировочно в конце года. По закону, сейчас мэра Ярославля выбирают не жители, а депутаты муниципалитета. Кандидаты подают свои заявления конкурсной комиссии. Она проверяет, соответствует ли претендент заявленным в условиях конкурса требованиям. И после этого кандидатуры выносятся на рассмотрение городских депутатов.

Безусловно, Волков сейчас считается главным претендентом на кресло градоначальника. Как никак он пользуется поддержкой правительства региона. Между тем, о желании составить конкуренцию Волкову уже заявил ярославский политик, бывший депутат Ярославской областной Думы Сергей Балабаев. Скорее всего, ближе к выборам появятся и другие претенденты.

Друзья, а если бы выбор главы Ярославля зависел от вас, кому бы вы отдали предпочтение из следующих кандидатур? Хотите поддержать кого-то другого - пишите комментарии. Итоги подведем 19 октября.

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