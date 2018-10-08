Продуктовый рай. В Ярославле открылся распределительный центр «Пятерочки»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-08T10:18:10+03:00

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Вы когда-нибудь задумывались, как продукты попадают на прилавки магазинов? А как они хранятся? Откуда едут все эти грузовики с надписями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»?.. На открытии распределительного центра X5 Retail Group в Ярославле показали, как выглядит современный логистический комплекс и приоткрыли завесу этих тайн.

Огромное белое с красным здание из бетона, железа и пластика площадью более 34 тысяч квадратных метров. Внутри стерильная чистота. Все пространство разделено на шесть секторов, в каждом из которых поддерживается свой температурный режим для определенного типа продуктов. Товар практически всех категорий на стеллажах промаркирован и сложен в аккуратные ряды.

Отсюда грузовики разъедутся по всем магазинам «Пятерочка» в 140 населенных пунктах Ярославской, Архангельской, Вологодской, Ивановской и Костромской областях. А это уже более 500 универсамов.

На открытии присутствовали заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, Заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов и исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков.

- Мало произвести хорошую продукцию, очень важно донести ее до потребителя, сохранив качество, - отметил Андрей Шабалин. - Открытие нового распределительного центра позволит более эффективно решать эту задачу.

Главная задача РЦ – обеспечить доступность и свежесть товаров в условиях активного развития сети.

- Открытие распределительного центра позволит сократить время доставки товаров до магазинов. Раньше магазины Ярославской и соседних областей обслуживались из Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы. А это, соответственно, более длинные плечи доставки, - заявил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров. - Собственный распределительный центр в Ярославле позволит их сократить, что, соответственно, благоприятно скажется на свежести продуктов, - добавил он.

Присутствие такого логистического комплекса в регионе позволит не только сократить затраты на перевозки, но и дать новые возможности местным производителям. Локальная продукция занимает более 20% ассортимента «Пятерочки», а с открытием распределительного центра эти цифры увеличатся.

С торговой сетью уже сотрудничают АО «Ярославский бройлер», ЗАО «Атрус», АО «ТД Даниловские сыры» и многие другие. На открытии представители партнеров «Пятерочки» угощали всех своими лучшими продуктами, и каждый смог найти для себя что-то по вкусу.

Еще один важный момент, связанный с открытием логистического центра – рабочие места. Бесперебойную работу РЦ уже обеспечивают больше 400 местных жителей. Всего же, включая магазины, «Пятерочка» предоставила области более двух тысяч рабочих мест. Сегодня в регионе работает больше 150 «Пятерочек» и больше 80 из них – в Ярославле.