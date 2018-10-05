В субботу в небе над Костромой авиационная группа «Стрижи» и десантники покажут высший пилотаж

СЕГОДНЯ 19:14 2018-10-05T19:16:32+03:00

Над акваторией реки Волги свое мастерство на истребителях МиГ-29 покажут лётчики знаменитой авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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6 октября центр Костромы станет большой демонстрационной площадкой оснащенности и технических возможностей современных российских Вооруженных Сил. Для костромичей и жителей Костромской области пройдет масштабная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!».

Мероприятия пройдут сразу на четырех площадках областного центра

На площади Сусанинской с 10:00 начнут работать демонстрационные площадки – боевой техники, обмундирования, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также полевая кухня, фотозона «Служу России» и выставочная площадка поисковых отрядов Костромской области. Гости акции смогут принять участие в мастер-классах спортсменов ЦСК, Западного военного округа, военнослужащих подразделений воздушно-десантных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты ДОСААФ Костромской области.

В 10:50 костромичи станут свидетелями десантирования парашютистов в центре пл. Сусанинской. А в 11:40 пройдут показательные выступления роты Почетного караула, демонстрация приемов армейского рукопашного боя и физической подготовки.

Во время торжественного открытия акция состоится церемония вступления юных костромичей в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

На Молочной горе будут работать несколько молодежных площадок – мастер-классы по сборке и разборке автомата, завязыванию морских узлов, а также пройдет спортивно-военизированная эстафета, историческая викторина «Воинская слава». Желающие смогут попробовать свои силы в лазертаге и электронном тире «Винтовка – пистолет» и др.

А в 13:50 в небе над акваторией реки Волги свое мастерство на истребителях МиГ-29 покажут лётчики знаменитой авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Авиашоу будут сопровождаться комментариями специалиста Минобороны на набережной у Московской заставы и на площади Сусанинской. Прямую трансляцию комментариев также будет вести радио «Маяк» на частоте 100,9 ФМ. Кроме того, увидеть фигуры высшего пилотажа можно по видеотрансляции на youtube-канале ГТРК «Кострома».

В концертной программе примут участие оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко под управлением Эдуарда Клейна, ансамбль песни и пляски Западного военного округа, артисты Центрального Дома Российской Армии, ВИА «Синева», творческие коллективы и солисты Костромской области

Программа на площади Сусанинской

10.00-10.15 Плац-концерт оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко под управлением заслуженного работника культуры Российской ФедерацииЭдуарда Клейна.

10.15-10.42 Концертная программа.

10.42-10.50 Гимнастическая разминка «Олимпийское утро».

10.50–11.00 Десантирование парашютистов на пл. Сусанинскую (сковородка).

11.00-11.30 Официальное открытие акции.

11.30-11.40 Церемония вступления юных костромичей в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

11.40–11.50 Дефиле роты Почетного караула.

11.50-12.05 Демонстрация приемов армейского рукопашного боя.

12.05–13.50 Концертная программа.

13.50–14.10 Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил Российской Федерации «Стрижи».

14.10-15.00 Концертная программа.