В субботу в небе над Костромой авиационная группа «Стрижи» и десантники покажут высший пилотаж
6 октября центр Костромы станет большой демонстрационной площадкой оснащенности и технических возможностей современных российских Вооруженных Сил. Для костромичей и жителей Костромской области пройдет масштабная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!».
Мероприятия пройдут сразу на четырех площадках областного центра
На площади Сусанинской с 10:00 начнут работать демонстрационные площадки – боевой техники, обмундирования, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также полевая кухня, фотозона «Служу России» и выставочная площадка поисковых отрядов Костромской области. Гости акции смогут принять участие в мастер-классах спортсменов ЦСК, Западного военного округа, военнослужащих подразделений воздушно-десантных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты ДОСААФ Костромской области.
В 10:50 костромичи станут свидетелями десантирования парашютистов в центре пл. Сусанинской. А в 11:40 пройдут показательные выступления роты Почетного караула, демонстрация приемов армейского рукопашного боя и физической подготовки.
Во время торжественного открытия акция состоится церемония вступления юных костромичей в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
На Молочной горе будут работать несколько молодежных площадок – мастер-классы по сборке и разборке автомата, завязыванию морских узлов, а также пройдет спортивно-военизированная эстафета, историческая викторина «Воинская слава». Желающие смогут попробовать свои силы в лазертаге и электронном тире «Винтовка – пистолет» и др.
А в 13:50 в небе над акваторией реки Волги свое мастерство на истребителях МиГ-29 покажут лётчики знаменитой авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Авиашоу будут сопровождаться комментариями специалиста Минобороны на набережной у Московской заставы и на площади Сусанинской. Прямую трансляцию комментариев также будет вести радио «Маяк» на частоте 100,9 ФМ. Кроме того, увидеть фигуры высшего пилотажа можно по видеотрансляции на youtube-канале ГТРК «Кострома».
В концертной программе примут участие оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко под управлением Эдуарда Клейна, ансамбль песни и пляски Западного военного округа, артисты Центрального Дома Российской Армии, ВИА «Синева», творческие коллективы и солисты Костромской области
Программа на площади Сусанинской
10.00-10.15 Плац-концерт оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко под управлением заслуженного работника культуры Российской ФедерацииЭдуарда Клейна.
10.15-10.42 Концертная программа.
10.42-10.50 Гимнастическая разминка «Олимпийское утро».
10.50–11.00 Десантирование парашютистов на пл. Сусанинскую (сковородка).
11.00-11.30 Официальное открытие акции.
11.30-11.40 Церемония вступления юных костромичей в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
11.40–11.50 Дефиле роты Почетного караула.
11.50-12.05 Демонстрация приемов армейского рукопашного боя.
12.05–13.50 Концертная программа.
13.50–14.10 Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил Российской Федерации «Стрижи».
14.10-15.00 Концертная программа.