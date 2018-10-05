Ярославец очистил необитаемый остров в Арктике от мусора

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-05T17:18:59+03:00

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Фотограф из Ярославля Илья Дианов побывал на необитаемом острове Вилькицкого в Арктике. Вместе с другими волонтерами он убирал мусор, оставшийся здесь еще с советских времен.

- Экспедиции проводит организация «Зеленая Арктика», - рассказывает Илья Дианов. – На острова волонтеры ездят с 2012 года. За пять лет они очистили остров Белый. Затем принялись за остров Вилькицкого. В этом году группы сюда отправляли во второй раз.

Каждая смена проводит на острове две недели. Фото: Илья Дианов.

Каждая экспедиция состояла из двух смен - первые две недели работала одна группа из 15 человек, затем ее сменяла другая. Добраться до острова – уже целое приключение. Илья Дианов рассказывает, что сначала волонтеров доставили из Салехарда, где находится офис «Зеленой Арктики», в Новый Уренгой а оттуда на машине – до поселка Тазовский. Это самый близкий к морю поселок, до которого есть дорога. Дальше – четыре часа на вертолете.

- Мы жили на заброшенной метеостанции, - рассказывает Дианов. – Люди ушли отсюда в 2008 году. Там есть полярный модуль финского производства – в нем мы и разместились.

По словам фотографа, волонтеры убирают в основном металлический мусор – запчасти от агрегатов, бочки из-под горючего, остовы вездеходов и тракторов. Отпечатки от их колес сохранились до сих пор. А ведь почва здесь песчанистая, определенные части острова затапливает – но эти отпечатки почему-то не исчезают.

На острове - проржавевшая техника. Фото: Илья Дианов.

- Я нашел 30 двигателей производства Ярославского моторного завода, - продолжает Илья. – Они были разбросаны по разным частям острова – от побережья до заброшенной военной части. Вы знаете, на других островах ярославские движки продолжают служить верой и правдой нашим полярникам. И эти бы, наверное, работали, если бы их не бросили.

Фотограф сбил с них таблички и отдал в музей завода. По его словам, они очень хорошо сохранились.

Все, что волонтеры собрали, в конце навигации забирает баржа. Отходы отвозят на материк.

- За эту экспедицию мы вывезли 129 тонн металлического мусора, - говорит Илья Дианов. – Тут было 2600 бочек для горючего – из них 800 были полные. Представляете, если бы все это попало в мировой океан!

Волонтеры убрали 129 тонн мусора. Фото: Илья Дианов.

По словам фотографа, в этой поездке для него было удивительно все – не каждый день ведь бываешь в Арктике.

- На острове живут белые медведи, - рассказывает он. – Одного мы, помню, даже подпустили поближе. В итоге привыкаешь и вообще не обращаешь на них внимания – они систематически приходят, а ты работаешь. Очень много гусей – они совсем не боятся человека.

К людям постоянно приходили белые мишки. Илья Дианов.

Интересно менялась погода.

- Все две недели, что я там пробыл, температура прыгала от 0 до 13 градусов тепла, - говорит Илья Дианов. – Бывало, даже без шапок ходили, и комары один день были. Там в течение этих двух недель было короткое лето. Цветочки начинали цвести, а потом быстро отцветали и вяли. И все – осень!

По словам Ильи Дианова, спасти экосистему на острове Вилькицкого возможно – волонтеры собираются убрать весь мусор за несколько лет. И продолжат поддерживать экологию Арктики.

Справка:

Остров Вилькицкого - необитаемый остров, расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Имеет форму полумесяца. Длина – около 18 километров, ширина – около девяти.

Ярославское отделение Русского Географического общества в 2015 году заключило с «Зеленой Арктикой» договор об очистке арктических побережий.