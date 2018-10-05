Сергей Калашник: тенденцию роста налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет необходимо продолжать

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-05T14:02:04+03:00

За девять месяцев 2018 года объем налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет превысил 13 миллиардов рублей

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Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Костромской области связан с продуманной и взвешенной финансовой политикой региона, а также поддержкой субъекта со стороны Министерства финансов РФ. Об этом заявил председатель комитета Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей Калашник.

За девять месяцев 2018 года объем налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет превысил 13 миллиардов рублей. Это на 10,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По информации департамента финансов Костромской области, положительная динамика отмечается по ключевым доходным источникам бюджета. В частности, поступления по налогу на доходы физических лиц выросли на 364 миллиона рублей (на 9,3%), по налогу на прибыль организаций - на 154 миллиона рублей (4,1%).

«Рост налоговых отчислений, я считаю, в первую очередь связан с инфляцией труда, с тем, что средняя зарплата растет и отчисления НДФЛ растут. Проводится активная работа по борьбе с «серыми» зарплатами, что также приводит к росту отчислений НДФЛ. Эту тенденцию нужно продолжать», - прокомментировал Сергей Калашник.

Отметим, что увеличение собственных доходов и финансовой помощи из федерального бюджета позволило сократить объем регионального долга на 1 млрд 259,6 млн рублей. Долговая нагрузка на областной бюджет на 1 октября 2018 года составила 117,4% утвержденных собственных доходов бюджета, что ниже на 17,6% по сравнению с началом текущего года.

«Здесь немаловажную роль сыграла поддержка Минфина, снижение средневзвешенной процентной ставки, потому что сейчас есть замещение коммерческих кредитов государственными. Губернатором Сергеем Ситниковым и его командой проводится большая работа с министерствами», - подчеркнул председатель комитета Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству.