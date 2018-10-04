СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-04T17:52:09+03:00

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в Костромской области будет создан Центр компетенций ювелирной промышленности

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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в Костромской области будет создан Центр компетенций ювелирной промышленности. С инициативой организации такого специализированного центра в федеральные ведомства обратился глава региона Сергей Ситников.

В Красносельском районе Костромской области производится свыше 55% всех ювелирных украшений страны. В производстве работает более 1200 ювелирных компаний – это около 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Костромской области, создать Центр компетенции ювелирной промышленности именно на территории региона предложил губернатор Сергей Ситников на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Проект получил поддержку.

«В Костромской области будет создан Центр компетенций ювелирной промышленности. С инициативной о создании такого ювелирного кластера в регионе выступила администрация области. Минфин России поддержал предложение, так как в Костромской области сосредоточены крупнейшие ювелирные производства страны», - прокомментировал сегодня заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Центр компетенций ювелирной промышленности будет организован на базе Костромского госуниверситета. Здесь соберут все направления для развития отрасли – от разработки инициатив по правовому регулированию до профессиональной подготовки сотрудников ювелирных предприятий. В области имеется серьезная база и для научных разработок в сфере современного оборудования и технологий производства ювелирных изделий, например, 3D-моделирование.

«Центр компетенций даст всему сообществу ювелирной промышленности возможность прямых контактов с органами регулирования, внесения продуманных, обобщенных, просчитанных предложений по изменению законодательства в сфере ювелирной промышленности. Люди, кто занимается организацией производства, очень хорошо знают все внутренние проблемы отрасли, в части правового регулирования, проблемы, которые возникают в процессе. Эти знания нужно использовать. Это интересно для всей ювелирной промышленности России», - приводятся на сайте администрации слова губернатора Сергея Ситникова.

Сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что Центр создаст условия для добросовестной конкуренции, выстроит доверительную систему взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и граждан. Кроме того, это позволит разрабатывать эффективные меры по госрегулированию обращения драгоценных металлов и камней, созданию новых технологических концептов.

«Сейчас администрация Костромской области формирует основные правоуправляющие документы для закрепления юридического статуса центра компетенций, состава наблюдательного совета и экспертов проектных команд», - прокомментировал Алексей Моисеев.