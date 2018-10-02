2018-10-02T18:22:55+03:00
Кострома

Татьяна Быстрякова: выводы по ситуации в лагере «Красная горка» будут сделаны очень жесткие

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна Быстрякова официально прокомментировала ситуацию, произошедшую в июле в лагере «Красная горка»
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Фото: Администрация города КостромыФото: Администрация города Костромы
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Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна Быстрякова официально прокомментировала ситуацию, произошедшую в июле в лагере «Красная горка». В социальных сетях накануне появилось видео, где воспитанницы детского загородного центра нанесли несколько ударов девочке-подростку.

Татьяна Быстрякова рассказала, что как только видео появилось в интернете, в администрации региона была создана рабочая группа. Уже состоялись встречи с родителями и самой пострадавшей девочкой, а так же с администрацией и педагогическим коллективом лагеря.

«Случай, который произошел, он сам по себе вопиющий. Такой жестокости по отношению детей к детям на территории Костромской области не было зарегистрировано ни разу. Самое страшное, что об этой ситуации мы узнали вчера из социальных сетей, а не тогда, когда это произошло», - констатировала детский омбудсмен.

По словам уполномоченного по правам ребенка к служебному расследованию незамедлительно подключилась администрация области и профильные департаменты. Ситуация подлежит тщательному анализу.

«Выводы будут сделаны очень жесткие. Будут рассматриваться абсолютно все направления деятельности лагеря. Вся информация, которая будет отработана рабочей группой, будет направляться в следственный комитет», - отметила Татьяна Быстрякова.

Главная задача, подчеркнула детский омбудсмен, не допустить повторения этой ситуации. У Татьяны Быстряковой пройдет встреча и с девочками, которые проявили жестокость по отношению к подростку.

«Выводы сделает полиция и следственный комитет. Сейчас нужно понять, откуда в этих девочках жестокость. Если это из семьи идет, значит, надо работать с семьей. Если это идет из школы, значит, надо работать в школе, корректировать программы», - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области.

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