2018-10-02T17:58:04+03:00
Общество

За вывоз мусора ярославцам придется платить в полтора раза больше

Но есть способы сэкономить.
Александр Клещев
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По сравнению с другими областями у нас рост платы относительно небольшой.По сравнению с другими областями у нас рост платы относительно небольшой.Фото: Александр Клещев
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С 1 сентября Ярославская область постепенно переходит на новый тариф по оплате услуги по обращению с отходами: если раньше люди платили с каждого квадратного метра жилплощади, то теперь - с каждого человека по 73 рубля 94 копейки. В итоге у каждого ярославца плата изменится по-своему, но в среднем, по данным комитета Госдумы по экологии и окружающей среде, для семьи из трех человек в Ярославской области она увеличится на 50 процентов.

Впрочем, в правительстве региона отметили, что по сравнению с другими областями у нас рост платы относительно небольшой. Например, в Курганской области цена вырастет больше, чем в семь раз, в Астраханской - в три раза. В соседней Ивановской области тариф составит 86 рублей с копейками, на Чукотке - почти 160 рублей.

Тем не менее это лишь ложка меда в бочке дегтя. Платить-то все равно нужно больше. Поэтому советуем обратить внимание на несколько моментов, которые помогут сэкономить.

Следите, чтобы не было двойных платежей

Во-первых, с 1 октября в квитанциях вывоз мусора выведут в отдельную коммунальную услугу - раньше эта сумма входила в строку «Содержание жилого помещения». Делается это из-за «Хартии» - нового регионального оператора по обращению с отходами. Если человек платит напрямую этой компании, ему будет приходить отдельная квитанция.

- Управляющие компании обязаны исключить возможность начисления населению двойных платежей. Этот вопрос по поручению правительства области должен быть взят на контроль органами местного самоуправления, - сообщают в пресс-службе правительства Ярославской области.

В случае двойного начисления платы можно обращаться в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Телефон горячей линии: (4852) 78-56-52.

Пишите заявление на компенсацию

Другой момент: по этой строчке льготники получат компенсацию, как и по другим коммунальным услугам.

- Схема предоставления компенсаций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО такая же, как для всех коммунальных услуг, - пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. - Квитанцию, полученную в октябре, необходимо оплатить полностью, а в ноябре региональный департамент труда и социальной поддержки населения предоставит соответствующие компенсационные выплаты в установленном порядке по заявительному принципу.

С вопросами о начислениях компенсации можно звонить по телефону расчетного центра - он есть в квитанции. Если льготу нужно оформить, то идти нужно в МФЦ или центр соцзащиты по месту жительства.

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