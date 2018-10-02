Фонду капремонта – позор. Ярославцы повесили скандальный плакат на здание Ленинской прокуратуры

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-02T13:36:37+03:00

Жители дома 18/50 по проспекту Ленина в Ярославле после года терпения пошли на крайние меры

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На доме № 18/50 по проспекту Ленина в Ярославле в понедельник, 1 октября, появился скандальный плакат. Крупные буквы на красном фоне гласит: « Это капремонт крыши? Вредительство! Фонду капремонта – позор!!! Подрядчика под суд».

На вывеску жители собрали деньги сами, наняли промышленных альпинистов. «Крик души» над площадью Карла Маркса невозможно не заметить.

- Люди спрашивают, что это такое и как мы смогли это сделать, - рассказывает староста дома Ольга Сочнева. – Когда я им все объясняю, хватаются за голову, мол, почему они сами так до сих пор не сделали. Не только ведь у нас проблема такая!

А проблема в том, что в мае 2017 здесь начался капитальный ремонт крыши. И не закончился до сих пор.

- Ремонт - это одно название! У нас 17 подъездов, огромный дом, а на крыше работает человек пять от силы! - жалуется староста.

Крыша постоянно протекает - не удивительно с такими дырами и щелямиФото: Роман Рыжиков

На крыше повсюду торчат саморезы, в кровле - щели и дыры, а в деревянных балках огромные трещины. Крыша течет так, что жильцы верхних этажей оставляют рабочим записки : «Не переставляйте тазики!». В некоторых подъездах из-за влаги отслаивается штукатурка…

Представители подрядчика во время встречи с журналистами выглядят очень застенчиво:

- Нас подставил субподрядчик, мы теперь переделываем всё, очень сложно, но мы все сделаем.

Не можете сделать ремонт - хотя бы не переставляйте ведра

Плакат же для них стал чем-то вроде красной тряпки для быка. В присутствии журналиста КП-Ярославль молодые люди недвусмысленно и грубо пообещали, что вывеска на стене дома висеть не будет.

Если плакат исчезнет, жильцы собираются писать заявление в полицию о краже.