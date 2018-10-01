Избитый в ярославских колониях заключенный Макаров выходит на свободу
Заключенный Евгений Макаров, избитый в ярославских исправительных колониях №1 и №8 выходит на свободу завтра, 2 октября, сообщают в фонде «Общественный вердикт». Прокуратура не стала обжаловать решение Заволжского районного суда Ярославля о пересчете срока содержания его в колонии.
- 25-летний Макаров провел в колониях в общей сложности более пяти лет, - пишут правозащитники. - Он неоднократно подвергался пыткам и «профилактическим» избиениям.
На данный момент неизвестно, во сколько именно Евгения Макарова выпустят из ИК-8.
- Сотрудники Фонда «Общественный вердикт» и второй адвокат Эльдар Лузин будут у колонии с 8 часов утра, - пишет Ирина Бирюкова, которая защищает интересы Макарова.
Видео, на котором 18 сотрудников ярославской исправительной колонии №1 избивают Евгения Макарова, было опубликовано 20 июля. Вскоре после этого последовала череда арестов - в итоге 12 бывших сотрудников ФСИН находятся под стражей, а один - под домашним арестом. Сам Макаров проходит потерпевшим по двум уголовным делам. Помимо него, еще четыре заключенных написали заявления о пытках в ярославских колониях.
(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"